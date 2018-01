Erna Solberg scoret poeng fra start under toppmøtet med Donald Trump

Statsminister Erna Solberg mener at handelsunderskuddet mot USA er fordelaktig for Norge.

WASHINGTON (Nettavisen): Det tok minimalt med tid for Norges statsminister Erna Solberg å påpeke overfor USAs president Donald Trump at USA går med overskudd i handelen mellom disse to landene.

Trump har helt siden valgkampen fokusert på at USA må tjene penger på handelsavtaler og kritisert sin forgjenger Barack Obama for å inngå ufordelaktige internasjonale avtaler.

I tråd med rådgivningen fra de fleste som har uttalt seg om møtestrategi og Donald Trump, sørget den norske statsministeren dermed for å score poeng ved første anledning. Strategien virket å fungere optimalt.

Trump trivdes

President Trump var i godt humør under deres felles pressekonferanse i Det hvite hus og postet en rosende melding om Norge på Twitter etterpå.

- Det økonomiske forholdet mellom våre to land er robust og voksende. USA går for tiden med handelsoverskudd – det er sjokkerende! Det hører vi ikke ofte. Vi går med overskudd! Du får gå tilbake og ta det opp med folkene dine, sa Trump og kikket bort på Erna Solberg, med tanke på at Norge sikkert ikke ønsker å gå med underskudd i noen handelsforhold.

I møte med norsk presse etter besøket i Det hvite hus gjør Solberg det klart at strategien på ingen måte var tilfeldig.

- Dette har vært en veldig viktig del av hans agenda, å løfte USAs handel, sier statsministeren til Nettavisen.

- Du scoret poeng tidlig ved å nevne at USA går med overskudd i handelsavtalene med Norge. Hvordan føler du at det fungerte og var han klar over dette?

- Han ble iallfall klar over det i begynnelsen av møtet, da jeg sa det til ham. Det var nok et godt punkt for ham å høre. Som dere hørte under pressekonferansen fikk jeg beskjed om å gå tilbake til mine folk og gjøre noe med handelsunderskuddet til Norge, men jeg tror ikke han mente at jeg skulle gjøre noe med det, for å være helt ærlig, sier Solberg med et smil.

Today, it was my great honor to welcome Prime Minister Erna Solberg of Norway to the @WhiteHouse - a great friend and ally of the United States! Joint press conference: https://t.co/qWR1BhfQZI pic.twitter.com/PJvwznjRCO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

Ettersom Trump er så fokusert på at USA skal gå med overskudd i internasjonale handelsforhold, er det naturlig å tenke seg at han hadde oversikt over balansen mellom sitt eget land og gjestenes, men reaksjonen hans under pressekonferansen – der han omtalte det som sjokkerende at USA tjener penger – tyder på at han ikke var klar over dette.

Selvforsynt på olje og gass



Til hans forsvar har det ikke alltid vært sånn, heller.

- Det amerikanske handelsoverskuddet kommer av at de ikke lenger importerer så mye olje- og gassprodukter fra Norge fordi de er blitt selvforsynt. Og så har vi (i Norge) disse bilinnkjøpene hvor Tesla er en stor del, og så er det de store militære investeringene, utdyper Solberg overfor Nettavisen.

Hun forteller at president Trump under møtet ble fascinert av at Norge er selvforsynt innen elektrisitet ved hjelp av vannkraft.

- Det gjorde inntrykk på ham. Det hørte dere på pressekonferansen.

SMILENE SATT LØST da statsoverhodene til Norge og USA møttes i Washington onsdag kveld, norsk tid.

En rekke temaer sto på agendaen for møtet. President Trump ønsket å høre Solbergs tanker om Russland, Vladimir Putin og Nord-Korea, mens Norges statsminister tok opp klimaspørsmål med USAs president.

Aller viktigst var forsvars- og sikkerhetsspørsmålene. Det gjorde Solberg klart allerede på forhånd, da hun onsdag morgen lokal tid møtte norsk presse til en forhåndsbriefing på Four Seasons-hotellet i Georgetown.

Solberg gjorde det også klart at Norge ønsker at USA holder det globale lederskapet innenfor handel og menneskerettigheter, i tillegg til klima.

Takket Norge



Trump takket faktisk det norske folk under pressekonferansen.

- Jeg vil takke det norske folk for deres dedikasjon til rettferdig og gjensidig handel. Det er et ord dere vil få høre oftere og oftere fra denne administrasjonen: «Gjensidig». Gjensidig handel gagner oss alle. Handel er ikke alltid rettferdig for USA, men vi har et godt forhold til Norge, konstaterte Trump.

Statsminister Erna Solberg reiser tilbake til Norge allerede onsdag kveld, mens utenriksminister Ine Eriksen Søreide blir igjen i Washington for å ha flere store møter.

I løpet av sine to dager i byen består programmet av møter med Trumps rådgiver Jared Kushner, speaker Paul Ryan i Representantenes hus, forsvarsminister James Mattis og utenriksminister Rex Tillerson, samt en middag med H.R. McMaster, som er nasjonal sikkerhetssjef i USA.

Fakta: Fakta om Solbergs møte med Trump

* Når statsminister Erna Solberg (H) sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) onsdag møter USAs president Donald Trump og flere av hans ministre, er det 20. gang en norsk statsminister besøker Det hvite hus. * Solberg traff Barack Obama to ganger i Det hvite hus i 2016, så onsdagens besøk blir hennes tredje i verdens kanskje mest berømte bolig. Hun har møtt Trump to ganger tidligere i G20- og NATO-sammenheng, men onsdagens besøk blir det første bilaterale møtet. * Den første norske statsministeren til å besøke Det hvite hus var Johan Nygaardsvold (Ap) i 1942. Gro Harlem Brundtland (Ap) topper lista med sine fire besøk. * Temaet for samtalene mellom Trump og Solberg ventes å bli forsvars- og sikkerhetspolitikk, int ernasjonalt samarbeid, handel og investeringer. I tillegg er det varslet fra norsk side at også klimapolitikk vil bli tatt opp. (Kilde: NTB, NRK)

Historisk møte



Onsdag møtte utenriksminister Søreide lederen for Representantens hus, Paul Ryan.

«Et hyggelig møte med Ine Eriksen Søreide, Norges første kvinnelige utenriksminister, hvor vi diskuterte måter vi kan utvide det sterke forholdet mellom landene våre på,» skriver Ryan på Twitter.

Pleased to meet with Ine Eriksen Søreide, Norway’s first female Minister of Foreign Affairs, to discuss ways to expand upon our countries’ strong bilateral relationship. pic.twitter.com/PgGLN9xSNb — Paul Ryan (@SpeakerRyan) January 10, 2018

