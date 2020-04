Erna Solberg til Nettavisen om viruskampen: - Vi er ikke i mål

Statsminister Erna Solberg frykter at folk skal gå lei av strenge smitteverntiltak og gi blaffen.

OSLO (Nettavisen): Har vi ridd koronastormen av nå? Statsminister Erna Solberg (H) sier foreløpige tall tyder på at tiltakene mot smittespredning virker og at hun håper nordmenn skal få hverdagen tilbake så raskt som mulig.

Fra mandag til tirsdag gikk antallet sykehusinnleggelser med koronapasienter litt ned. Onsdag økte det igjen fra 318 til 325. Onsdag passerte også tallet på innlagte som får respiratorbehandling for første gang 100.

- Ikke senke skuldrene

På spørsmål fra Nettavisen tirsdag advarte Solberg mot å senke skuldrene:

- Tallene tyder på at tiltakene virker. Vi har ikke sett den type drastisk økning i sykehusinnleggelser som vi har vært mest redd for, men vi har ikke nådd målsettingen ennå. Det vil fortsatt være behov for å holde på smittevernet, holde avstand og de tingene som er helt nødvendige for ikke å spre mer smitte. Jeg tror ikke vi skal senke skuldrene.

KLAR BESKJED: Statsminister Erna Solberg har selv antydet at det kan gå mot en lemping av noen smitteverntiltak over påske, men kommer samtidig med en klar beskjed: - Jeg tror ikke vi skal senke skuldrene. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Roser tålmodige nordmenn

Statsministeren gir ros til nordmenn som har sluttet opp om strenge tiltak og sier hun forstår at dette tar på.

- Utfordringen nå er at folk begynner å bli lei og tenke at nå har vi holdt på lenge og nå gidder vi ikke høre på myndighetene lenger. Da taper vi mye, og de mest sårbare vil være utsatt, sier Solberg.

Høie: - Norge mer føre var

Statsministeren og helseministeren svarte også på spørsmål om forskjellene i den svenske og den norske tilnærmingen til epidemien, der Sverige har valgt en langt mindre restriktiv linje.

- Vi skal ikke overdrive forskjellene. Sverige har nå nærmet seg Norge når det gjelder tiltak. Når den svenske kongen råder folk til ikke å dra på «sommerstugan», og vi bruker lovverket, er det forskjeller, men vi ønsker å oppnå det samme. Jeg mener Norge har valgt en tydeligere føre var-tenkning til grunn for våre vurderinger. Det samme har Danmark. Dette mener vi er riktig ut fra vår situasjon, sier helseminister Bent Høie (H).





Peker på viktig forskjell

Erna Solberg peker på at utviklingen av koronasmitte også har vært ulik i Norge og Sverige og mener det gjør det vanskeligere å sammenligne:

- Vi hadde en stor vekst av sykdomstilfeller på en kort uke etter at mange hadde vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia, sier hun.

ONSDAG 1. APRIL: Diagrammet viser antall pasienter med koronasmitte innlagt på norske sykehus per dag, ifølge tall fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den grå linjen viser antall døde så langt med koronasmitte. Rød linje viser antall innlagt med påvist covid-19 som får invasiv respiratorbehandling. Foto: (Nettavisen)