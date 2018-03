Erna Solberg venter krevende forhandlinger om neste års budsjett

Svært lite er klart idet arbeidet med neste år statsbudsjett nå starter – annet enn at prosessen også i år blir svært krevende, ifølge statsministeren.

– Det blir en tøff budsjettkonferanse, slo statsminister Erna Solberg fast da hun ankom Hurdalssjøen hotell mandag formiddag.

Den første budsjettkonferansen er starten på en langvarig prosess som skal kulminere med at regjeringen legger fram et budsjett for Stortinget. Også 2019 har sine særegne utfordringer, ifølge statsministeren.

– Vi har hatt noen tøffe konferanser tidligere, både med oljeprisfallet og flyktningkrisen som gjorde at handlingsrommet var veldig lite en periode. Nå er utfordringen snarere at det går veldig bra i Norge, sa Solberg.

Når statsrådene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre starter dragkampen om hvor mye penger de får å rutte med i 2019, er bakteppet at det går bedre med norsk økonomi. Dermed er det mindre behov for å smøre på med oljepenger. Prioriteringene blir tøffere – tiden da «alle» kan forvente å få mer over statsbudsjettet, er over for denne gang.

– Vi kan ikke bruke så mye penger i offentlig sektor, for da mister vi mye av gevinsten vi har fått de siste årene, sa Solberg.

Hun skal utdype de spesielle utfordringene regjeringens står overfor i arbeidet med statsbudsjettet for neste år under en pressekonferanse mandag formiddag.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har allerede varslet at det blir tøffere prioriteringer når regjeringen starter jobben med å lage statsbudsjettet for neste år.

Selv om budsjettet var hovedtema, ble også Facebook-statusen til Sylvi Listhaug også tatt opp under pressekonferansen.

Jensen om Listhaug-saken: – En diskusjon om ord

Frp-leder Siv Jensen avfeier striden rundt Sylvi Listhaugs siste utfall mot Arbeiderpartiet som «en diskusjon om ord».

Det var ikke et kritisk ord å høre fra Jensen om Listhaugs påstand om at Ap synes det er viktigere å verne om terroristers rettigheter enn å beskytte det norske folket da Frp-leder og finansminister Siv Jensen møte pressen mandag. Anledningen var starten på arbeidet med statsbudsjett for neste år, men journalistene var vel så opptatt av å få de tre partilederens syn på uttalelsene til Listhaug.

– Det er viktig å diskutere virkemidlene i innvandrings- og integreringspolitikken. Men dette har endt opp med å bli en diskusjon om ord, sa Jensen på spørsmål om hun stilte seg bak Listhaugs uttalelse på Facebook.

– Den debatten komme ikke til å prege budsjettforhandlingene, sa Jensen.

På spørsmål fra NTB om hun har forståelse for de til dels kraftige reaksjonen Listhaugs utspill har vakt, nøyer hun seg med å si at «jeg har registrert at det var vært mye diskusjon om det.»

En rekke sentrale politikere i Høyre oppfordret i løpet av helgen justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til å slette og beklage en Facebook-status om at Ap setter terroristenes rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Også Venstre-leder og regjeringskollega Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, SV-leder Audun Lysbakken og Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er blant dem som skarpt tar avstand fra Listhaugs terroranklager.

