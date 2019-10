Erna Solberg ville vinne tilbake storbyene - slik er fasit én måned etter valget

Rødgrønt styre i Tromsø, Trondheim og Stavanger. I Oslo og Bergen forhandles det fortsatt.

OSLO (Nettavisen): I 2018 - ett år før valget - formulerte Høyre-leder og statsminister Erna Solberg en tydelig målsetting for sitt parti: «Vi har en ambisjon om å vinne tilbake Oslo, Bergen og Tromsø og vinne Trondheim. Det er ikke et nederlag for oss om vi ikke vinner alle. Men vi aksler oss for å gjøre det», uttalte hun.

Her er Nettavisens oversikt over hvem som skal styre i byene Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo - slik bildet tegner seg snart en måned etter kommunevalget. I Tromsø, Trondheim og Stavanger er det avklart at det blir rødgrønt styre. I Oslo og Bergen forhandler de rødgrønne og ligger foreløpig an til å beholde makten.

Et foreløpig «ordførerregnskap» fra Norges 20 mest folkerike kommuner fra Kommunal Rapport idet 316 kommuner i er i mål med forhandlinger viser at Høyre kan ende opp med makt i kun tre av dem; Asker, Bærum og Sandefjord.

TROMSØ: Mandatfordeling i Tromsø etter kommunestyrevalget 2019.

Tromsø

I Tromsø er Ap, MDG, Sp og SV enige om en politisk plattform. Det kunngjorde de fire partiene onsdag 2. oktober.

Arbeiderpartiets Gunnar Wilhelmsen blir ny ordfører. Tross kraftig tilbakegang er Ap største parti 18,9 prosent (8 mandater). Tromsø kommunestyre har 43 representanter, og det kreves 22 for å få flertall. De fire samarbeidspartiene har tilsammen 23 representanter i kommunestyret.

TRONDHEIM: Mandatfordelingen i Trondheim etter valget.

Trondheim

I Trondheim gikk Høyre fram, mens Ap gjorde det historisk dårlig (25 prosent, 17 mandater). Likevel får Arbeiderpartiets Rita Ottervik gå løs på sin femte periode som ordfører. Det skjer med hjelp fra SV, MDG og Sp.

Bystyret i Trondheim består av 67 representanter, og det kreves 34 for å sikre flertall. Samarbeidspartiene har 38 representanter i bystyret tilsammen.

BERGEN: Mandatfordelingen i Bergen bystyre etter valget.

Bergen

I Erna Solbergs hjemby går en ny uke mot slutten uten avklaring om byrådsmakt. Høyre har stolte tradisjoner og ble største parti også i lokalvalget i år. Det ligger likevel an til at Arbeiderpartiets Roger Valhammer beholder byrådsmakten - med støtte fra MDG, SV, KrF, Venstre og enten Rødt eller Senterpartiet. Det kreves 34 representanter for å sikre flertall. Skal Høyre og byrådslederkandidat Harald Hove klare det, må han lage en allianse som favner både FNB, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

STAVANGER: Mandatfordelingen i Stavanger etter valget.

Stavanger

I oljebyen Stavanger glapp ordføreren for Høyre for første gang på 24 år. Det skjedde etter at bompengepartiet FNB fant sammen med venstresiden og MDG.

Ap, Sp, FNB, SV og Rødt kom 23. september til enighet om en avtale. Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun er ny ordfører. Det kreves 34 representanter for å få flertall, og Nordtuns koalisjon har 35.

BRED ALLIANSE: I oljebyen inngår Folkeaksjonen nei til mer bompenger i en allianse med Rødt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. På bildet Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Kari Nessa Nordtun (Ap), Mimir Kristjansson (Rødt), Daria Maria Johnsen (MDG) og Eirik Faret Sakariassen (SV). Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)





OSLO: Mandatfordelingen i Oslo bystyre etter valget.

Oslo

I Oslo er det konstituerende bystyremøte 23. oktober, og det er fortsatt ikke endelig avklart om det rødgrønne byrådet fortsetter. Det har vært kontakt mellom Høyre og MDG om byrådssamarbeid, men MDG har gjort det klart at de først vil sette seg ned med Ap og SV - dagens samarbeidspartnere.

- Vi har sagt at samarbeid med Høyre ikke er aktuelt for oss, fordi de politiske forskjellene mellom oss og Høyre er så store, uttalte De Grønnes fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, til Nettavisen 19. september.

Høyre-ordfører i 32 kommuner så langt

En oversikt avisa Klassekampen har utarbeidet viser at Høyre kun har sikret seg ordføreren i 32 kommuner etter valget så langt. Det er mer enn en halvering fra 2015.

328 av Norges 356 kommuner er ferdige med forhandlingene om ordførermakten, ifølge Klassekampens oversikt.

Det er fortsatt kommuner hvor Høyre har mulighet til å sikre seg ordføreren, blant annet Halden, Askøy og Kristiansand, men det vil uansett monne lite når andelen nordmenn som bor i Høyre-styrte kommuner skal telles. Så langt i forhandlingene er andelen 11,3 prosent. Det er langt unna Erna Solbergs uttalte mål fra 2018 om at 50 prosent av Norges befolkning skulle bo i en Høyre-styrt kommune.

