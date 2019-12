Erna Solbergs nyttårsforsett: - Går alltid like dårlig

- Jeg har det samme forsettet år etter år, sier statsminister Erna Solberg, mens en annen politiker mener nyttårsforsett er noe tull.

«Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står, med blanke ark og farjestifter tel ...»

Og mange synes noe av sjarmen ved inngangen til et nytt år er nettopp tanken på å bli en enda bedre utgave av seg selv.

Så også våre toppolitikere.

- Jeg har det samme forsettet hvert år, og det er å sove litt mer, men det går alltid like dårlig, forteller statsminister Erna Solberg (H) til Nettavisen.

MER SØVN: Statsminister Erna Solbergs nyttårsforsett for neste år er å sove mer, men ifølge henne selv pleier det å gå dårlig. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Støre: - Mer tid på kona

Solberg er langt fra den eneste politikeren som vil endre på ting i livet i 2020.

- Jeg kan ikke slutte å røyke, for jeg røyker ikke. Så det helt vanlige kan jeg ikke ta med. Men for å ta vare på det livet som ikke er politikk, er nyttårsforsettet å klare å komme meg hjem og bruke tid på kona, barna og barnebarna mine, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Det får stå som målet i 2020 utover jobben, konstaterer han.

MER TID: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han vil bruke mer tid på kona Marit Slagsvold, barna og sine barnebarn neste år. Her ankommer Støre-paret banketten for Nobels fredspris på Grand Hotel tidligere i desember. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

SV-leder Audun Lysbakken har også nyttårsforsetter, men har ikke bestemt seg ennå.

- I år har jeg vært så travel før jul at jeg ikke helt har klart å bestemme meg for hva det skal være, så jeg skal bruke romjulen til å tenke ordentlig hardt på det, sier han.

- Synes du det har noe for seg å ha forsetter?

- Ja, det synes jeg. Av og til klarer jeg å holde dem, ler Lysbakken.

SKAL TENKE: SV-leder Audun Lysbakken sier han skal tenke på sine nyttårsforsetter i romjula. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Vedum: - Samme hvert år

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, har imidlertid nyttårsforsettet klart.

- Jeg har det samme hvert år, og det er å prøve å være raus og romslig. Være litt rausere og ikke henge seg opp i småting, sier Vedum til Nettavisen.

- Får du det til, da?

- Begge deler. Er det ikke sånn med forsett? Det er noe vi må strekke oss etter, sier han, og legger til:

- Det er også det å være en god leder. Ofte henger man seg opp i detaljer og bruker energi på det, og det gir ingen ting.

RAUSERE: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, sier hans nyttårsforsett er å være mer raus med andre, deriblant sine politiske motstandere. Her er han i samtale med Frp-leder Siv Jensen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Partilederen mener det er viktig å være raus mot både seg selv og andre.

- Det gjelder særlig når andre gjør småtabber, som er et tegn på at vi heldigvis bare er mennesker. Som partileder får jeg ofte mulighet til å kaste stein på en som har gjort feil, og det prøver jeg å holde meg unna - og heller være krystallklar på saker, sier Vedum.

- Synes du det er viktig med nyttårsforsetter?

- Nei, det må være opp til hver enkelt. Man må i hvert fall ikke være for hard med seg selv og endre livet sitt fullstendig fra 1. januar. Noen har litt for høye treningskrav eller endringer i kosthold, men ofte er det de små stegene som er viktig, mener han.

Jensen: - Ikke vente



Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier hun ikke har noen nyttårsforsett.

- Jeg pleier ikke ha nyttårsforsett. Har alltid ment at hvis jeg skal få noe gjort må jeg igangsette og ikke vente på et nytt år, sier Jensen til Nettavisen.

INGEN: Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier hun ikke har noen nyttårsforsett. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Hennes partikollega, stortingsrepresentant Bård Hoksrud, har i motsetning til sin sjef forsett for det nye året.

- Nyttårsforsettet er færre kilo og mer i lommeboka. Nå skal jeg komme meg skikkelig i gang igjen med trening/gåing og spise mer riktig. Og siden jeg også skal være med i tv-programmet «I lomma på Silje» må jeg også bli endre bedre med pengene, sier Hoksrud.

MER I LOMMEBOKA: - Nyttårsforsettet er færre kilo og mer i lommeboka, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp). Foto: Fremskrittspartiet

- Ikke gi barna råd



Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) forteller at hennes nyttårsforsett for 2020, er å gi barna sine på 15, 16 og 18 år mindre råd.

- De blir stadig større, så jeg må slutte å gi dem råd de ikke har bedt om, og sakte men sikkert behandle dem som voksne. Så jeg må forandre meg hele tiden for å bli lyttet til og for at de skal ha respekt for meg, sier Huitfeldt til Nettavisen.

- Så mitt forsett er å gå fra å være barnemamma til å bli tenårings- og voksenmamma, oppsummerer hun.

BARNERÅD: Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt sier hun vil bli bedre på å ikke gi sine tre barn råd de ikke trenger til neste år. Foto: (NTB scanpix)

Partikollega og stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) har derimot et nyttårsforsett som mange har:

- Det blir vel å trene mer som vanlig. Det pleier ikke å gå så veldig bra, det blir veldig periodisk måloppnåelse, sier Aasrud med et smil.

- Synes det er litt tullete

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) har imidlertid ingen forsetter for 2020, men:

- Jeg var nylig hos bedriftslegen, så jeg burde kanskje hatt det, ler han.

- Hva kunne det vært?

- Både å gjøre noe med vekten og å komme litt bedre i form, men jeg får se, humrer Myrli - som ikke har så mye til overs for nyttårsforsetter.

TULLETE: Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) synes det er tullete med nyttårsforsett, og har derfor ingen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Er du litt mot at vi skal starte litt på nytt 1. januar?

- Ja, jeg er det. Det er derfor jeg ikke har noen forsetter også. Jeg synes det er litt tullete, sier han.