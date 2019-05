Erna Solbergs pressesjef tjener mer enn statsrådene

Uklart om Trude Måseide beholder lønnen når hun bytter departement. I så fall vil hun tjene mer enn sin nye sjef - Ine Marie Eriksen Søreide.

Nylig ble det kjent at kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK), Trude Måseide, blir ny kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet (UD). Måseide ble i 2018 kåret til Norges 18. mektigste kvinne av Kapital og er den best betalte kommunikasjonssjefen i samtlige departementer.

- Jeg ser frem til å begynne i ny jobb med mange interessante oppgaver i Utenriksdepartementet. Jeg gleder meg til å jobbe med sikkerhets- og utenrikspolitikk, og til å jobbe sammen med flinke fagfolk i departementet. Det blir lærerikt for meg og vil være god erfaring videre, også videre arbeid ved SMK. Jeg har søkt om og fått permisjon fra stillingen min ved SMK, sier Måseide i en uttalelse til Nettavisen.

Tjener mer enn statsråder

UD opplyste overfor Nettavisen i forrige uke at Måseides framtidige lønn ennå ikke var fastsatt. Det er heller ikke avklart tidspunkt for når hun starter i den prestisjetunge jobben.

Nettavisen har fått innsyn i Måseides lønn, som viser at hun har en årslønn på 1.457.000 kroner ved SMK. Til sammenligning har statsråder en årslønn på 1.365.016 kroner. Årets innstilling for justering av statsrådslønnen er foreløpig ikke avgitt.

Dersom Måseide får beholde lønnen sin fra SMK når hun tiltrer i UD, vil hun i så fall tjene mer enn sin nye sjef - utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

- Forventer du å beholde din nåværende lønn i din nye stilling som kommunikasjonssjef i UD, Måseide?

- Lønn er ikke konkludert, så jeg viser til utlysningen der stillingen var utlyst i et lønnsspenn opp til lønnstrinn 90, sier Måseide.

Lønnstrinn 90 utgjør 1.046.600 kroner.

Måseides forgjenger som kommunikasjonssjef i UD, Frode O. Andersen, tjente nesten 600.000 mindre enn sin kommunikasjonssjefkollega i SMK.

- Frode Andersen hadde en brutto årslønn på 859.850 kroner da han gikk av som kommunikasjonssjef, skriver konstituert underdirektør i UD, Ane Lunde, i en e-post til Nettavisen.

Andersen gikk av som kommunikasjonssjef i januar og skal tjenestegjøre som Norges ambassadør i Athen.





Lang fartstid ved SMK

Måseide begynte ved SMK allerede under Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Hun jobbet en kort periode fra 2014 som rådgiver til NATO-sjef Jens Stoltenberg, fram til hun vendte tilbake til SMK i 2016.

Måseide er den best betalte pressesjefen i samtlige departementer, ifølge en gjennomgang VG hadde i fjor. Da sto hun oppført med en årslønn på 1.274.100 kroner. Nettavisens nye lønnstall viser at hun har gjort et betydelig lønnshopp siden den gang.

I forrige uke utlyste SMK et ettårig vikariat som kommunikasjonssjef, hvilket betyr at Måseide står fritt til å vende tilbake til Statsministerens kontor.

I stillingsutlysningen fristes det med en lønn som ligger i spennet mellom 1 million og 1,3 millioner kroner. Høyere lønn kan imidlertid være aktuelt for spesielt kvalifiserte kandidater.