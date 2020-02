Ernas usynlige strateg ilegges jobbkarantene

Statssekretær Marianne Groth får ikke begynne i ny jobb med det samme.

Tidligere statssekretær Marianne Groth forlot Finansdepartementet 24. januar.

I 2018 ble hun av Kapital rangert som Norges 14. mektigste kvinne.

Hennes jobbreise fortsetter i Eika Gruppen, som konserndirektør for bærekraft og næringspolitikk.

Men - der kan hun ikke begynne med det samme.

Ifølge en fersk avgjørelse i Karanteneklagenemnda, ilegges hun fire måneders karantene og åtte måneders saksforbud.

«Karantenenemnda har besluttet at du ilegges fire måneder karantene i forbindelse med din overgang fra embete som statssekretær i Finansdepartementet til stillingen som konserndirektør for bærekraft og næringspolitikk i Eika Gruppen AS. Karantenetiden regnes fra fratreden som statssekretær 24. januar 2020 til og med 24. mai 2020,» heter det.

Groth, som i Dagens Næringsliv (DN) i 2017 ble omtalt som «Høyres best bevarte hemmelighet» og «Ernas usynlige strateg», ilegges videre åtte måneder saksforbud, regnet fra karantenetiden løper ut.

Saksforbudet varer dermed fra 24. mai 2020 til og med 24. januar 2021.