Erstatningsbadet for Tøyenbadet skulle stått klart nå - men er sterkt forsinket

Uventede funn forsinker det midlertidige svømmeanlegget i Oslo. - Jeg er oppgitt, sier Hallstein Bjercke (V), og angriper byrådet.

Ved nyttår stengte Tøyenbadet i Oslo, og snart skal badeanlegget fra 1976 jevnes med jorden. Men selv om byrådet lovet at et midlertidig badeanlegg skulle være på plass på Økern til stengingen, har ikke det skjedd.

Nettavisen får opplyst at erstatningsbadet er sterkt forsinket, og vil ikke åpne før til høsten.

- Vi hadde som planlagt håpet å ha badet klart medio 2020, men har måttet justere ferdigstillelse til høst 2020, sier kommunikasjonssjef Ingunn Olsen i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune til Nettavisen.

NYTT BAD: Slik blir det nye Tøyenbadet når det etter planen åpner i 2023. Prislappen for anlegget er 1,4 milliarder kroner. Foto: Asplan-Viak

Årsaken til forsinkelsen er uventede funn på tomta der badeanlegget skal stå.

- I forbindelse med utarbeiding av kravspesifikasjon og anskaffelsesgrunnlag er det avdekket at eiendommen på Økern har svært forurensede grunnforhold, noe som har gjort prosessen med kravspesifikasjonen mer omfattende og tidkrevende enn forventet, sier Olsen.

Venstre: - En lei situasjon

Utsettelsen får Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til å reagere.

- Jeg er skuffet over byrådet. Byråd Rina Mariann Hansen har tidligere lovet at det midlertidige badet på Økern skulle stå klart før man startet å rive Tøyenbadet, sier Bjercke til Nettavisen.

Bjercke advarer samtidig mot konsekvensene.

- Jeg synes det er synd at erstatningsbadet er forsinket. Nå blir store deler av byen stående uten et ordentlig badetilbud. Vi har for få bad i Oslo allerede, og vi har også nylig fått vite at nye Stovner bad er forsinket, så dette er en lei situasjon, sier han.

SYND: Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, er skuffet over at byrådet ikke har fått på plass et erstatningsbad før Tøyenbadet stengte ved nyttår. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han mener byrådet rett og slett nedprioriterer badeanlegg.

- Da Venstre satt i byråd la vi frem en helhetlig plan for utviklingen av badetilbudet i Oslo. Den ble vedtatt av bystyret i 2014, men har blitt skrotet av dagens byråd. Jeg er oppgitt over byrådets manglende vilje til å prioritere bad utelukkende grunnet kostnader, når det er godt kjent at Oslo i dag ikke har mange nok badeanlegg, sier Bjercke.

Byråden: - Det blir dårligere

Det var idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) som lovet at erstatningsbadet skulle stå klart til rivingen av Tøyenbadet startet. Nå er hun mer forsiktig i sin uttalelser:

- Det er jo ingen tvil om at badetilbudet blir dårligere i 2020 når Økern er forsinket og Bøler skal rehabiliteres. Vi hadde sett for oss at Økern skulle være på plass litt før, sier Hansen til Nettavisen, og ber folk være tålmodige:

- Vi ber folk være tålmodige - selv om det blir dårligere badetilbud en stund blir det et enormt løft for badene og baderne i Oslo, når vi både bygge nytt og rehabiliterer det gamle, sier hun.

DÅRLIGERE: Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) ber folk være tålmodige og vedgår at badetilbudet blir dårligere i 2020. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Det midlertidige svømmebassenget skal byggens som et stålbadekar inne i en plasthall. Størrelsen blir 25x12 meter, som er bare halvparten av størrelsen på det gamle Tøyenbadet.

Totalt er det satt av 50 millioner kroner til det midlertidige svømmebassenget i Oslo-budsjettet for 2020.

RIVES: Det gamle Tøyenbadet ble stengt ved nyttår, og skal nå jevnes med jorden for å gjøre plass til et flunkende nytt badeanlegg. Foto: Paul Weaver

- De er livsviktige

Selve byggingen av det nye Tøyenbadet starter i løpet av året, og det nye Tøyenbadet skal stå ferdig i 2023, til en prislapp på 1,4 milliarder kroner.

Bjerkce sier han også reagerer på at det nye Tøyenbadet er nedskalert.

- Vi vedtok å bygge Tøyenbadet etter internasjonale mål og nye områdebad i vest og sør. Dette byrådet har nedskalert Tøyenbadet og lagt de nye områdebadene på is. Ja, badeanlegg er dyre, men de er livsviktige, understreker han.

Som Nettavisen skrev i fjor, vil ikke det nye milliardanlegget kunne brukes til VM eller stupekonkurranser.

- Vi synes det er trist når man først lager et så flott anlegg, at de ikke har fått på plass alle elementene i anlegget. Som en hovedstad, og som Oslos innbyggere fortjener, er det et fullverdig og komplett svømmeanlegg med et komplett stupeanlegg, sa president Cato Bratbakk i Norges Svømmeforbund til Nettavisen i juni i fjor.