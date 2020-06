Ervin Kohn: - Ikke bruk ordet «indianer»

Ervin Kohn forklarer hvorfor «indianer» er et rasistisk ord.

Å bekjempe rasisme er satt på høyt på dagsordenen etter det tragiske dødsfallet til George Floyd i USA 25. mai.

Redaktør i Stangeavisa, Lars Kristian Seierstad, beklager at de brukte ordet «indianer» i en artikkel om Holmlund barnehage: Barna «jaktet på indianere» og lagde «indianerlyder» i det som lokalt kalles «indianerskogen».

Han sier de ikke har fulgt godt nok med i timen og ikke tenkte over at ordet kunne oppfattes som «krenkende».

- Rasisme er fordommer knyttet til makt

Nettavisen har snakket med Ervin Kohn, som er andre nestleder ved Antirasistisk Senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn.

- Hvordan reagerer du på bruken av ordet «indianer»?

- Jeg reagerer ikke noe særlig, men den som omtales, reagerer. Det er poenget, sier han til Nettavisen - og fortsetter:

- For hva er krenkende? For den amerikanske urbefolkningen minner «indianere» om tiden da kolonistene kom og nærmest utryddet dem. Navnet stammer også fra da Kristoffer Columbus i 1492 trodde han var kommet til India.

Kohn er klinkende klar:

- Når gruppen som rammes, vi husker godt de mange debattene om «n-ordet» («neger» red.anm) også, må vi la vare å bruke ordet. Så enkelt!

Og så minner han om hva rasisme er:

- Rasisme er fordommer koblet til makt. «N-ordet» er et slaveord, slik også «indianer» betegner en gruppe som ble undertrykket. Derfor vokser unge opp i dag og lærer at disse ordene skal de ikke bruke.

- Alderdoms-svakhet

Kohn mener det kun er dumskap og en alderdomssvakhet å tviholde på utdaterte ord:

- Ingen unge bruker «n-ordet» lenger, da bør heller ingen voksne gjøre det!

- Artikkelen omtaler barna i en barnehage som har lekt en «uskyldig lek», vil mange si. Hva tenker du om det?

- Det er tåpelig å tviholde på noe som ligger i det rasistiske, så jeg synes det står respekt av redaktøren som beklager. Det er nokså smertefritt, vi bør gå videre og heller diskutere større saker som etnisk profilering i politiet, sier han.

Det var i 2017 Store norske leksikon (SNL) fjernet ordet, og endret det til «den amerikanske urbefolkningen».

Frps innvandringspolitier Jon Helgheim synes ikke redaktøren burde beklage - men møter motstand. Foto: (NTB scanpix)

Frp: - Latterlig

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim synes beklagelsen er latterlig:

– Det er bare trist at debatten skal søles til på denne måten. Vi skal ha et sunt og konstruktivt antirasistisk arbeid. Men det er ikke noe problem å kalle en indianer for en indianer. Jeg har ikke hørt noen indianere som er opprørt over det begrepet, sier Helgheim til Nettavisen.

Det har Kohn lite forståelse for:

- Jeg har ingen forståelse for de som blir indignert over at de ikke lenger får bruke ord som er rasistiske, sier han.