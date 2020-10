Espen Nakstad om koronatallene for Europa: - Det gir grunn til uro

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for koronautviklingen i flere europeiske land: - Smittetallene øker mer og mer uke for uke, sier han.

OSLO (Nettavisen): Smittetallene i en rekke europeiske land øker raskt. I land som Tsjekkia, Nederland og Belgia har antallet nye smittetilfeller allerede økt med over 10 prosent denne uka.

I Tsjekkia er økningen 18,9 prosent, viser Nettavisens beregninger med tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC.

- Det gir grunn til uro

Samtidig merker sykehusene i mange land også en økning i koronapasienter.

- Det gir grunn til uro at flere land med stigende smittetall nå merker økt belastning på sykehusene, inkludert intensivavdelingene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Nettavisen.

Han peker på en såkalt eksponentiell økning i smitte i mange land.

- Det vil si at det øker mer og mer uke for uke. Selv om det reelle smittepresset ikke er like stort som i mars måned fordi man tester langt flere nå, ligger Frankrike, Nederland, Belgia og Storbritannia nå på et høyere nivå av registret smitte enn de gjorde i mars.

Når det gjelder situasjonen i Norge, har Nakstad sagt at vi fortsatt har kontroll her, men at risikoen er større enn bare for noen uker siden.

- Hva forteller tallene oss nå om sykehusinnleggelser og intensivinnleggelser i land som Belgia, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Tyskland?

- I flere av disse landenes hovedsteder rapporteres det om at intensivavdelingene fylles opp av covid-19-pasienter, og at andelen øker fra dag til dag. Det er nok dette som er hovedårsaken til at Frankrike i går erklærte «nasjonal helsekrise» og innførte strenge tiltak. Man ønsker rett og slett ikke å komme i samme situasjon som man var i ved inngangen til mars og april måned, sier Nakstad.

Norge: 1044 nye tilfeller sist uke

I Norge er smittespredningen fortsatt på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, ifølge Folkehelseinstituttet. Smittespredning har økt siden slutten av august (716-814 tilfeller ukentlig i ukene 37–40). Siste uke ble det meldt 1044 tilfeller, viser ukerapporten som kom onsdag.

Økningen den siste uka kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, en økning i Viken og Vestland og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet.

De siste ukene er det mest yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp som er blitt smittet. Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall.

OPPDAGER FLERE SMITTETILFELLER: - Våre modeller viser at vi i mars og april oppdaget 10 prosent av smittetallene her i Norge. Nå oppdager vi 50-60 prosent. Det gjør det vanskelig å sammenligne størrelsen på smittebølgen nå og da, sier fagdirektør Frode Forland til Nettavisen. Foto: (NTB scanpix)

Tester langt flere nå

Det testes langt flere personer ukentlig nå enn i mars/april. Dermed oppdages en større andel av de smittede, også de med milde symptomer.

- Våre modelleringer viser at vi i mars og april oppdaget 10 prosent av smittetallene her i Norge. Nå oppdager vi 50-60 prosent. Det gjør det vanskelig å sammenligne størrelsen på smittebølgen nå og da. Ganger vi smittetallene fra mars og april med 5, så får vi kanskje et riktigere bilde, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

Forland peker på at den positive testeraten også går opp i Norge nå, men ikke så mye som i enkelte land i Europa, der man noen steder ser en kraftig økning i den positive testraten.

- I land som Tsjekkia, Nederland og Spania er den positive testraten oppe i over 10 prosent. Vi ser også en tydelig økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivplasser i disse landene. Situasjonen er urovekkende i en rekke land i Europa, der man nå prøver å slå ned smittespredningen med harde tiltak. Vi oppfatter at vi har langt på vei har mer kontroll i Norge. Vår strategi framover blir å avskjære smitten, drive aktiv smittesporing og ha en sterk innsats for å slå ned lokale utbrudd, sier Forland.

(Espen Nakstads svar er gitt i e-post til Nettavisen).