Espen Nakstad slår alarm: - Kan bli veldig skummelt

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er spent på de neste ukene.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad deltok på regjeringens pressekonferanse tirsdag. Der advarte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om at dersom smitten øker mye, vil landet måtte bli stengt ned på nytt.

Nettavisen snakket med Nakstad like etter felles-seansen.

Se videointervju med Nakstad øverst i saken!

- Hvor bekymret er du for situasjonen per i dag?

- Jeg er bekymret hvis det fortsetter som nå, og vi stadig får nye utbrudd av ganske stor størrelse, med mange nærkontakter, sier han og utdyper:

- Jeg er mest bekymret for at kommunene rett og slett ikke skal klare å følge det opp, at de ikke skal klare å drive effektiv smittesporing. Hvis man ikke klarer det, vil det om noen uker kunne vokse under radaren og da får vi betydelig mer smitte i samfunnet, sier han til Nettavisen.

Les også: Skarp advarsel: Ny smittekrise kan bli verre enn sist

- Det er veldig skummelt

De siste dagene har politiet har brutt opp flere store fester i Oslo-parker. Det har ført til at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tirsdag truet med å slå ned på festingen med en påminnelse om at det faktisk er ulovlig å drikke på offentlig sted.

Les mer: Johansen med klar advarsel: - Den ølen du drikker, kan bli svært dyr

- Vi ser bilder fra fadderfester som går litt over stokk og stein. Hva synes du om det?

- Det er veldig bekymringsfull, sier Nakstad før han slår alarm:

- Hvis vi får smittetilfeller blant studenter som har vært på store fester, vet vi for det første at flere kan bli smittet og for det andre at det blir en veldig krevende smittesporing, kanskje så krevende at den ikke er fullt mulig å gjennomføre og da har vi en situasjon hvor smitte sprer seg ukontrollert i samfunnet og det er veldig skummelt.

Les også: Oslo-politiet avsluttet store parkfester og flere hjemmefester

- Gjelder ikke barn

Oslo kommune ønsker nasjonale råd om munnbind på busser og trikker. Fredag kommer det råd om munnbind-bruk i kollektivtrafikken. Bakgrunnen for rådet er økningen i smitte.



- Vil du anbefale at vi skal bruke munnbind på kollektivreiser?

- Det kommer gode råd om munnbind mot slutten av uken, og da er det nettopp i situasjoner hvor du er tett på mennesker, at det kan bli en anbefaling fra FHI. Detaljene rundt det, type munnbind og aktuelle situasjoner kommer på fredag, sier han til Nettavisen.

Les også: Her er Europas verste oppblomstring av korona

- Vil det i så fall gjelde for barn også?

- Nei, små barn pleier ikke å være omfattet av dette, skal man bruke munnbind må man være stor nok til å klare og tolerere det, svarer han.