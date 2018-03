Espen Teigen: - Støre sto for en av de drøyeste påstandene jeg har hørt i norsk politikk

- Ap gjorde en formidabel propagandajobb.

NIGHTHAWK DINER (Nettavisen): 25 år gammel har Espen Teigen (Frp) nettopp mistet jobben på dagen. Som Sylvi Listhaugs politiske rådgiver var han hjernen bak hennes helt enorme popularitet på Facebook.

22 år gammel tok han over styringen. 20.000 følgere har blitt til over 163.000. Og det skapes et enormt engasjement hver gang en melding legges ut.

At vi møtes på en amerikansk diner, er ikke helt tilfeldig. Amerikansk politikk og samfunnsliv er noe han er spesielt fascinert av. Han har blitt sammenlignet med Donald Trumps tidligere nære rådgiver Steve Bannon.

Begge er blitt geniforklart. Begge er blitt stemplet som farlige. Begge er blitt anklaget for å være populister. Begge er innvandringskritiske. Begge anklages for å skape splittelse.

To uker som har endret alt

Så mektig ble Teigen at en Facebook-melding han la ut for to uker siden, førte landet til randen av regjeringskrise. Det endte med at Sylvi Listhaug valgte å trekke seg som justisminister.

Da ble Teigen med i dragsuget.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) forlater krisemøte med Erna Solberg sammen med Espen Teigen. Dagen etter trakk hun seg som statsråd.

- Aps kommuniksjonsfolk gjorde egentlig en formidabel propagandajobb med å få det til å fremstå som om innlegget hadde noe med 22. juli å gjøre. Og dermed koblingen mellom Frp, Breivik og høyreekstreme konspirasjoner, sier Teigen.

Han virker egentlig litt imponert, samtidig som han er oppgitt over en samlet norsk presse.

- Norsk presse har vært en dørmatte for Ap denne uka, og det er fordi de har lyst til å være dørmatte for Ap. De stiller ikke de samme kritiske spørsmålene til Ap som de gjør til andre. Det er ikke noe jeg er offer for, men en rammebetingelse man må forholde seg til.

Mer om det senere.

- Halvskolert røver

Teigen omtaler seg selv som en 25 år gammel halvskolert røver fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. Han kaller seg selvlært og hardtarbeidende.

- Jeg er på mange måter født og oppvokst i partiet. Min mor var med i Frp, min bror var heltidspolitiker og rådmann. Min familie var veldig politisk.

- Min far var gammel SV-er, av de gamle sosialistene jeg har respekt for. Industrisosialister. «Jobb til folket» og fagforeningene først.

Espen Teigen

Selv når han skal presentere seg selv, kommer sparkene til «venstresiden»:

- Jeg synes det er ganske utrolig hvor fintfølende og krenket venstresiden har blitt. De har kastet seg på den postmodernistiske tankegangen om at «noen har feil tone» i samfunnsdebatten og at det «fører til hat og sånn». Det er en merkelig teori som er blitt etablert i Norge, og jeg tviler på at en del av disse gamle sosialistene hadde satt pris på det. De var selv ganske militante.

Droppet skolen, begynte som politiker

Karrieren i Frp begynte da han sluttet på videregående for å jobbe i FpU i 2011. Han fikk en mulighet til å få en sentral rolle i valgkampen.

- Jeg tok jobben, og siden har det bare ballet på seg – jeg har fått mer og mer ansvar.

Han var generalsekretær i FpU i 3,5 år, før han ble spesialrådgiver for moderpartiet. Planen var så å begynne med kommunikasjon i en større bedrift tilbake Nord-Trøndelag. Men plutselig ringte Sylvi Listhaug og ønsket ham som politisk rådgiver.

Espen Teigen har vært svært tett på Sylvi Listhaug de siste to årene.

Alt mulig-mann

- Hva har jobben din vært?

- Det er å være den nærmeste rådgiveren til Sylvi. Det innebærer alt mulig rart. Det ene er Facebook og det som jeg har blitt mest kjent for, men det er først og fremst å skrive taler, komme med råd om hva man bør gjøre og ikke bør gjøre, komme med innspill og så videre. Jeg har hatt mest en kommunikasjonsrolle.

- Og så er det alle disse uendelige møtene som man har i norsk politikk. Og spesielt i Justisdepartementet produseres det mange saker. Jeg mener å huske at departementsråden for en stund tilbake sa at i den kommende sesjonen ville 2/3 av alle stortingsproposisjoner og meldinger kommer fra Justisdepartementet. Da begynner det å bli ganske vanvittig.

Det var derfor med en kraftig irritasjon han midt oppi alt bråket de siste to ukene så at HRS-leder Rita Karlsen gikk til angrep på Listhaug for å ikke få gjennomslag.

- Ja, jeg var forbanna, og det med god grunn.

- Men du kom aldri med noen offentlig tilsvar på den saken?

- Å legge seg i en polemikk med Rita Karlsen har man ikke så mye å tjene på.

God venn med sjefen

- Hvordan var det å jobbe for Sylvi? Er dere venner?

- Jeg vil si at vi er ganske gode venner, vi har god kjemi – og det må du ha hvis du skal jobbe så mye sammen. Det har fungert veldig godt. Hun er utrolig omsorgsfull og hyggelig dame, som samtidig har veldig god humor – og når det er tøffe tider er det litt galgenhumor.

- Du har jo vært Sylvi i offentligheten gjennom å poste innhold i hennes navn, så du må ha fått veldig mye frihet?

- Det har jeg hatt, og det setter jeg veldig stor pris på, det er ikke alle som får det.

Teigen sammen med Listhaug - nok en gang.

- Har hun noen gang kommet og sagt at «dette står jeg ikke inne for»?

- Det har hun ikke gjort, ikke når jeg har uttalt meg på hennes vegne. Men jeg har sikkert sagt og gjort ting som hun er uenig i, men hun ga meg en del frihet. Men enkelte har jo fått det til å fremstå som jeg har skylden for dette bråket, men det er folk med dårlige kilder eller som ikke vet hva de snakker om.

- Alt som er lagt ut og gjort, har jo Sylvi godkjent, jeg er ikke tjukk i hue heller. Hun har så stort gjennomslag og så stor definisjonsmakt, at det ville vært lite gjennomtenkt å bare «mokke» ut noe uten å høre med henne.

- Er hun så petimeter som noen skal ha det til?

- Haha, enda mer, faktisk!

Skandalen startet

Sammen med sjefen, har Espen Teigen vært med på å sette dagsorden gang etter gang. Men for to uker siden ble det annerledes.

Bakgrunnen var et lovforslag som ville gjøre det mulig at fremmedkrigere kunne fratas sitt norske statsborgerskap – hvis de hadde dobbelt statsborgerskap. Det spesielle var at det skulle kunne vedtas raskt av departementet, ikke domstolen.

Arbeiderpartiet mente at det å frata statsborgerskapet var noe domstolen skulle avgjøre, ikke en minister.

I en Facebook-melding skrev Listhaug at Arbeiderpartiet satt terroristers rettigheter fremfor nasjonens sikkerhet. Lik og del. Alt forfattet av Teigen, men godkjent av statsråden.

- Vi gikk ganske hardt ut

- Hva tenkte dere før dere la det ut?

- Det var egentlig bare et innlegg som var tufta på det som innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim sa på Dagsrevyen 21 kvelden i forveien: Slik vi så det var det en diskusjon om at man skulle frata fremmedkrigere statsborgerskap og pass, enkelt og effektivt. Jeg mener at hvis en forvaltningsmyndighet kan gi deg et statsborgerskap, så bør de også kunne ta det fra deg.

- Men så gikk Ap mot dette og ville ha domstolsbehandling. Vi gikk ganske hardt ut og sa at de satt rettssikkerheten foran nasjonens sikkerhet. Det var ingen som reagerte i første runde, for det handlet om at Ap faktisk sa at rettssikkerheten var noe måtte vi ta vare på også i slike saker – og det er jo en fair politisk argumentasjon.

- Så gikk det en dag, og da kobla enkelte kommunikasjonsfolk i Ap dette med 22. juli. De gjorde egentlig en formidabel propagandajobb med å få det til å fremstå som om det innlegget hadde noe med 22. juli å gjøre, og dermed Frp og Breivik - og høyreekstreme konspirasjoner og en voldsom saus av forskjellige ting som ble lesset inn, med et nær samlet norsk pressekorps som slukte hele greia uten å stille et eneste kritisk spørsmål.

- Det var selvfølgelig dumt

- Når dere så hvordan dette utviklet seg, ville alle kommunikasjonsrådgivere anbefale at man legger seg flate og forklarer hva man egentlig mener. Men i stedet øker dere innsatsen i et nytt innlegg der dere skriver at Ap bare kan endre mening om de ikke liker det som ble sagt.

- Det var en litt enkel fremstilling, men jeg er enig i at vi burde vært mye tydeligere. Det mente jeg også da, med det gjorde vi ikke – og det var selvfølgelig dumt. Vi burde vært tidligere på ballen og sagt hva det egentlig handlet om og forklart. Vi burde ikke latt det gå så langt at Støre kunne gå på talestolen foran landsstyret og si at vi nøret oppunder det samme hatet som tok så mange liv.

- Det er en av de drøyeste påstandene jeg har hørt i norsk politikk: At en person som sitter i regjeringen nører oppunder det samme som stod for det verste som har skjedd etter 2. verdenskrig. Vi burde vært mer ute og forklart det.

- Hvorfor gjorde dere ikke det?

- Det er mange grunner til det, men jeg kan ikke gå inn på hva som ble diskutert og når det ble diskutert. Men jeg vil si at vi burde vært tidligere på – og vi burde sagt klart og tydelig at dette ikke hadde noe med 22. juli å gjøre.

Et dårlig politisk budskap

- Alt i justissektoren handler om å balansere hensyn mellom frihet og inngripen fra staten. Du slipper nesten all kriminalitet om du bare fratar folk friheten. Frp var mot Datalagringsdirektivet, og man kunne jo hevde at dere var mer opptatt av pedofiles rettigheter enn barns sikkerhet. Det er en ganske verdiløs anklage og et dårlig budskap?

- Det er et godt budskap, det var snakk om en konkret sak. Det handler ikke om masseovervåkning av alle. Som PST har forklart er det snakk om 5-10 mennesker, fremmedkrigere som dreper uskyldige mennesker. Det er ikke deres frihet jeg bryr meg mest om.

- All debatt om justis handler vel om den type avveininger Arbeiderpartiet her har gjort?

- Jo, du kan si det, men for min del er det innlegget ferdig nå – og jeg kan tilkjennegi at det ikke var den beste argumentasjonen.

- Beklagelsen var oppriktig

Etter at skandalen var et faktum, var det duket for politisk teater vi sjelden har sett i norsk politikk. Opposisjonen krevde en unnskyldning. Statsministeren la seg flat. Jan Tore Sanner unnskyldte for regjeringen i Stortinget.

Så var det Listhaugs tur til å gå på talerstolen. Det gikk ikke spesielt bra.

Teigen er derimot krystallklar på at unnskyldningen til Listhaug var oppriktig.

- Sylvis beklagelse var oppriktig, selv om mange ikke har trodd det. Den er oppriktig, også jeg mener at vi ikke burde lagt det ut.

- Ville ikke ha en unnskyldning, de var ute etter å ta Listhaug

- Den første unnskyldningen på talerstolen var ikke den mest oppriktige jeg har hørt noen gang. Da jeg hørte hvordan hun ordla seg, tenkte jeg at «nå blir det bråk» - og det ble det jo.

Listhaug måtte på talerstolen totalt fire ganger, og det var først på det fjerde forsøket unnskyldningen ble oppfattet som uforbeholden.

Espen Teigen

- Du må huske at Erna hadde beklaget uforbeholdent på forhånd, det hadde også Jan Tore Sanner gjort. Sylvi beklaget også, og sa at hun stilte seg bak den uforbeholdne unnskyldning. Så hvor mange unnskyldninger skal du gi? Det er ganske stygt å først be om en unnskyldning, og så nekte å ta den imot. Jeg tror ikke Ap var ute etter en unnskyldning, jeg tror de var ute etter å ta Sylvi Listhaug, og det gjorde de.

- Du tror ikke de hadde hatt noe å si hva hun sa?

- Nei, det tror jeg ikke de hadde brydd seg noe om i det hele tatt. Jonas Gahr Støre forteller jo i et juleintervju at de skulle ta Frp for 22. juli. Det er en utrolig skitten måte å gå etter noen på, og det ser ikke ut til at Ap har nevneverdig mye å tjene på det heller – de har bare gått nedover og nedover på meningsmålingene. Det ser ikke ut til at velgerne ønsker at de skal ta et oppgjør med Frp for noe vi ikke har noe ansvar for.

Det endte med at hele opposisjonen, inkludert KrF, stilte seg bak et mistillitsforslag fra Rødt. Dermed valgte Listhaug å trekke seg som statsråd fremfor at hele regjeringen skulle stille kabinettspørsmål.

Dermed mistet både Listhaug og Teigen jobben.

Har ikke prosessert det som har skjedd

- Føler du noe ansvar for hvordan dette endte?

- Hjernen min er ikke ferdig med å prosessere det, men dette var en større greie enn dette innlegget eller det som skjedde i Stortinget: De skulle ta Sylvi, og så benytter de seg av den anledningen. Det ble en perfekt storm der alle går inn for det samme målet.

- Om det ikke hadde skjedd på dette innlegget, så kan man få inntrykk av at det hadde skjedd i en annen sak i stedet.

Heftig krangel om blomster

Etter at Sylvi hadde fått mistillitsforslag mot seg, ble hun overøst med blomster. Teigen la ut bilde av Sylvi foran blomsterhavet, og inviterte fotografer inn på kontoret.

Forrige fredag ble dette bildet lagt ut på Sylvi LIsthaugs Facebook-side. Også det skapte oppstyr.

Også dette skapte enormt med reaksjoner. Oppfordring om å sende inn blomster hadde blant annet blitt delt på svært nasjonalistiske sider på Facebook. Noen mente også at Listhaug fremstilte seg selv som offer og at hun dermed ikke sto inne for unnskyldningen sin. I Justisdepartementet ble ansatte opprørt over «rasistblomster».

- Skjønte du ikke at det kom til å bli bråk da du la det ut?

- Jeg skjønte at noen kom til å koble det, men at Inga Marte Thorkildsen (SV) sa at alle som hadde sendt blomster til Sylvi er rasister… At man får seg til å si noe slik når man er byråd i Oslo er helt vilt, synes jeg. Jeg vet at mange av dem som sendte var fra både Ap, KrF, Høyre og alt mulig.

- De som roper mest om polarisering, er ofte dem som bidrar mest til å stemple og henge ut folk.

Hadde jeg vært Listhaug, hadde jeg rødmet av skam. Hun: Takker for støtten fra rasistene. - Aftenposten https://t.co/5rLaTVsFtF — Inga Marte (@IngaMarte) March 16, 2018

- Det var en del stygge eksempler, blant annet med hun ene som var med å organisere blomsteraksjonen. Det var en vanlig dame med kanskje noen synspunkter utenfor «mainstream», men hun har aldri bedt om offentlighetens søkelys utover å ha postet noe på Facebook. Og så bli hengt ut som nazist, det bør man ikke utsettes for. Det eneste hun ville var å sende blomster til favorittpolitikeren sin.

Kunne selv støttet protestaksjonen mot Listhaug

I kjølvannet dukket det opp en motaksjon, som var en svært suksessrik innsamlingsaksjon til Leger Uten Grenser (LUG).

Over 16 millioner ble samlet inn til Leger Uten Grenser som en motreaksjon til blomsterhavet til Listhaug.

At det skulle være et nederlag for Sylvi Listhaug, skjønner Teigen lite av. Organisasjonen tilbyr nettopp hjelp «i nærområdene», som Listhaug ofte snakker varmt om.

- Leger Uten Grenser er en kjempebra organisasjon! Jeg synes det var et veldig godt valg av protetsvirkemiddel. Jeg kunne godt gitt personlig, og LUG er en organisasjon alle kan stille seg bak; jobben de gjør i nærområdene er fantastisk. Men de ville ikke fått like mye penger om de skulle samle inn til NOAS, da hadde det blitt mer politisk. Selv de hardeste innvandringskritikerne kan støtte LUG.

- Nyttige idioter

Noe av Teigen/Listhaugs store suksess, har vært å ha et budskap som har vært veldig direkte. Mange har ment det har vært splittende og populistisk.

- Har det vært et mål å være litt splittende og å fyre opp?

- Sylvi er bare den personen hun er, og noen ganger kan det føre til veldig mye temperatur. Men det har også vært rolige perioder, det er ikke alltid at det hun sier skaper store diskusjoner. Men det er en uforklarlig «greie» med henne der folk river seg i håret av hva hun sier, det har jeg aldri helt forstått.

- Det har vært ganske mange saker som har blitt ganske store, den ene var da Sven Egil Omdahl telte kors. Da fikk jeg meldinger om hvor mye vi hadde betalt ham for å være «nyttig idiot». Det er en del som blir irrasjonelle i møte med Sylvi, som angriper eller går så langt at det blir helt ekstremt. Det har det vært flere eksempler på, blant annet hylekoret. Hvor mange andre politikere er det som får folk som bare står utenfor kontoret sitt og hyler? Det er jo helt vilt!

En Facebook-gruppe var samlet i Nydalen i Oslo for å lage et hylekor mot innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Provokasjoner ikke alltid planlagt

- Du kaller dem irrasjonelle, men klarer kanskje å forutse hva som skaper reaksjoner?

- Noen ganger gjør vi det, men mange prøver å fremstille det som om vi sitter og planlegger hvilke reaksjoner vi skal få, men det er en del tilfeldigheter. Vi hadde for eksempel ikke planlagt bråket da hun badet i Middelhavet, det var Redningsselskapet som foreslo det.

Listhaug testet Middelhavet.

- Hva tenkte du da John Oliver tok det opp på amerikansk TV?

- Jeg lo meg i hjel! Jeg tar det ikke veldig tungt, jeg synes det var dritmorsomt, og han hadde jo rett: Hun så ut som en oransje marshmallow som fløt rundt!

- Men det var Redningsselskapet som ønsket at hun skulle gjøre det, og man kan ikke si nei til folk som har reddet flere tusen liv. Problemet var jo at Dagbladet skrev at Listhaug fikk en smak på hvordan det var å være båtflyktning, noe de har beklaget. Selvfølgelig fikk hun ikke det av å ligge der.

Mener Støre sørget for blåblå-seier

Det er åpenbart at kritkk er noe Teigen ser på som noe som kan være veldig positivt.

- Hva er det mest verdifulle frontalangrepet dere har blitt utsatt for?

- Det må være Arbeiderpartiet rett før valget i forbindelse med turen til Rinkeby. Ap gikk til frontalangrep på alt og alle da Listhaug reiste dit. De mente statsministeren håndterte det feil, at vi gjorde Norge kaldere og det var ikke måte på.

- Men de dro det såpass langt at de bommet helt på stemningen hos folk. De fremstilte det som om de ikke tok det på alvor de alvorlige utfordringene som de har i Sverige, og politiet sier vi har noen utfordringer som går i den retning også i Norge – selv om det ikke er i nærheten av like ille.

Sylvi Listhaug på Rinkeby torg i bydelen Rinkeby i Stockholm.

- Det er noe av det mest verdifulle angrepet hun har blitt utsatt for, og det kan ha ført til at vi vant valget. Det er selvsagt ren spekulasjon, men det var utvilsomt positivt. Målingene var da på 12-13 prosent, og så havnet vi på 15,3 prosent. Hadde vi endt på 12-13 prosent, hadde det ikke vært borgerlig flertall. Vi kan vel takke Jonas Gahr Støre for det, sier Teigen.

Verstinger på ytre høyre

Temperaturen i kommentarfelt og sosiale medier er til dels svært amper, men en vanlig oppfattelse er at tonen er hardere og mer aggressiv fra de på ytre høyre, sammenlignet med de på ytre venstre.

- Hvorfor tror du det er slik?

- Jeg tror de føler at de er i en kamp mot noe, men også at ytre venstre ikke er i kommentarfelt på Facebook. Sidene i debatten er på forskjellige arenaer. Du vil aldri få et kjempestort demonstrasjonstog på høyresiden, de går ikke i tog. Høyresiden har ikke historikken med 8. mars og 1. mai, og venstresiden har ikke historikken på nett.

- Men uansett hvor mye man er for eller mot innvandring, så bør man holde seg unna hets og sjikane. Det fører ikke så mye godt med seg.

Nekter for å nøre oppunder sjikane

- Du blir jo anklaget for å nøre oppunder nettopp hets og sjikane...

- Gi meg et eksempel da.

- La oss ta for eksempel det innlegget som førte til at du ikke har jobb lenger.

- Det var ikke bare det som sørget for det, men det er ingen hets eller sjikane i det innlegget der.

- Men den tanken på at man nører oppunder ting: Jeg mener at folk som gjør noe, må stå til ansvar for det de gjør. Jeg har ikke tenkt til å bære ansvaret for at noen er teite, dumme eller oppfører seg dårlig. Jeg kan heller ikke skylde på noen andre hvis jeg gjør noe dårlig.

- Men det er for enkelt å lire av seg noe på internett, kanskje når man har drukket litt. Jeg ser jo at det er på kvelden de verste tingene skjer. Og så er det en del ensomme sjeler.

Norsk debattklima

- Det var nylig en mye omtalt debatt mellom ytre høyre og ytre venstre, og den var litt beskrivende for debattklimaet for tiden. Og Sylvi har fått skylden for å skape det klimaet. Hva synes du selv om debattklimaet?

Les også: Fredrik Solvang etter Dagsnytt atten-debatten: - Aldri før har jeg mistet kontrollen på den måten

DEBATT: Rune Berglun Steen, leder av Antirasistisk senter, Eivind Trædal, MDGs representant i helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Hans Rustad, redaktør av Document.no, og Helge Lurås, redaktør i Resett.

- For det første: Jeg tar ikke på meg ansvaret for at Eivind Trædal får sinneutbrudd på Dagsnytt Atten, men når han først får det: Jeg synes debattklimaet er jevnt over godt. Det er et tøft klima, men det er en evig avveining mellom ytringsfriheten og hvor langt man skal gå for å hindre at folk sier ting man ikke liker – og hvem er det som ikke skal like det?

- Jeg tror stort sett alle høvelig oppegående mennesker er enige i at sjikane og drit ikke er greit, men hva skal man gjøre for å forhindre det? Jeg tror ikke løsningen er å hindre at folk skal si meningen sin, slik venstresiden gjerne sier: «Du kan ikke si det på den måten» eller «med den tonen», og få implisitt skyld for hatet som man ser.

- Men vi klarer stort sett å ha tøffe debatter om sak, uten å snakke for mye om person – kanskje med unntak når det gjelder Sylvi.

Espen Teigen

- At de er tjukke i huet, får være deres sak

- Du og Sylvi står i en slags «ytterkanten av mainstream»-posisjon, samtidig som dere anklages for å nøre oppunder høyreekstremt tankegods. Hvilke avveininger gjør dere for å komme med et klart budskap, uten å nøre oppunder Vigrid og dets like?

- Vi har forsøkt å gi tydelig beskjed - både direkte til dem på den ytre kanten, men også vise avstand til dem offentlig. Det er noe Sylvi har gjort mange ganger. Hun synes ikke noe om dem, og at de er tjukke i huet og ikke forstår det, får være dere sak.

- Samtidig er det utrolig ubehagelig for noen av oss som jobber med dette, som er glad i både frihet og enkeltmenneskers verdier, å bli satt i samme bås som ytterliggående nazister. Jeg tror ikke det finnes særlig mange jeg har mindre til felles med med enn Tore Tvedt, så det å bli assosiert med ham det er en billig greie fra venstresiden.

Han påpeker samtidig at hets og trusler ikke bare hører den ene siden til:

- Jeg har også fått mye mer hets og trusler i løpet av denne saken, så jeg kunne jo sagt at Jonas Gahr Støre nører oppunder venstreekstremt hat, men jeg kan ikke skylde på Støre for at noen er idioter.

Les også: - Listhaug har levd med politibeskyttelse i to år

Var selv tilstede på 22. juli

En sak som de færreste er klar over, er at Teigen selv var farlig nær da Breivik detonerte sin bombe i Regjeringskvartalet.

- Nå vil jeg gjerne understreke at jeg ikke drar noe offerkort, men som en person som selv var i Akersgata 22. juli, er det rart å bli anklaget for å bruke hendelsene politisk. Jeg var en av de første som ringte politiet den dagen, og hjalp folk som blødde og det var glass over alt…

Espen Teigen var selv 200 meter unna da det smalt og hjalp selv sårede.

Han gikk forbi i krysset Grensen/Akersgata, som er 200 meter unna der bombebilen sto. Trykkbølgen var kraftig.

- Jeg tenkte ikke så veldig mye, jeg forsto ikke hva som skjedde. Det var en veldig merkelig dag. Jeg hjalp ei dame som lå der med å komme i stabilt sideleie. Jeg kan jo ikke noe om det, og så ringte jeg politiet, og ventet der til det kom en ambulanse, noe som skjedde veldig raskt.

Som de fleste andre som var i nærheten, har følelsen satt seg.

Espen Teigen

Vil ikke ha noe med handlingen å gjøre

At Frp blir klistret til handlingen, fordi terroristen tidligere hadde vært medlem, blir ikke vel tatt imot.

- Jeg synes det er veldig vondt. Det er få typer anklager som går inn på meg, men dette går inn på meg og jeg synes det er ekkelt. Det som skjedde den dagen er så ekstremt og surrealistisk - noe som «ikke skjer i Norge». Jeg hadde bare bodd i Oslo i et halvt år og var 18 år. Følelsen av å være i Oslo den dagen… Jeg synes Jens Stoltenberg gjorde en veldig god jobb med å forene alle, og ikke lage noe politisk ut av det – men det har Støre tydeligvis andre planer om. Det ville ikke Stoltenberg gjort.

- Påstanden er likevel at deres retorikk er med på å nøre oppunder holdningene som lå bak det som Breivik gjorde denne dagen?

- Du kan ikke ta legitim, helt vanlig innvandringskritikk som de fleste i Norge faktisk er enig i, og si at det er det samme som å være implisitt være ansvarlig for drapet på så mange mennesker. Det går ikke an å koble de tingene, det er i alle fall veldig uansvarlig å gjøre det.

Har fått en rekke jobbtilbud

Teigen står nå uten jobb etter at Listhaug gikk av.

- Frp har ledig jobb som kommunikasjonsrådgiver med fokus på sosiale medier. Er det dit du nå går?

- Hehe, jeg så at det var lagt ut. Jeg har fått noen jobbtilbud allerede. Nå skal jeg bruke påsken på å ha litt fri og snakke litt med familien og de jeg stoler på, sier Teigen.

