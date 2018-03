Avtroppende justisminister Sylvi Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen går av.

Det bekrefter han, overfor Dagbladet. Teigen hadde blant annet ansvar for Listhaugs kontoer på sosiale medier.

Meldingen kommer noen timer etter at Listhaug selv gikk av som justisminister.

Rødt fremmet 14. mars mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. Det skjedde etter at Listhaug i en Facebook-post anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Posten ble lagt ut etter at opposisjonen stemte ned et lovforslag om å åpne for å frata norske fremmedkrigere med doble statsborgerskap sitt norske borgerskap, uten å måtte gå veien om en domstol først.

Etter fem dager med massiv kritikk fjernet Listhaug innlegget.

