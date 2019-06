Et bilde av Boris Johnson og Carrie Symonds blir beskyldt for å være falsk

Et bilde av politiker Boris Johnson har fått flere til å spekulere om det hele er iscenesatt.

Det var i slutten av forrige uke, fredag 21. juni, at politiet rykket ut etter meldinger om husbråk på adressen til Boris Johnson og kjæresten hans Carrie Symonds. Ifølge The Guardian hadde naboer fortalt om skrik, rop og hamring.

Dette skal heller ikke ha vært første gang paret skal ha kranglet. Ifølge The Sun, sitert av Express var fredagens krangel den fjerde i rekken på seks uker.

Flere stiller spørsmål ved legitimiteten

Mandag begynte et bilde av de to, tilsynelatende veldig forelsket ha blitt heftig delt på sosiale medier, og ble av flere britiske medier sett på som et forsøk på å avvise påstander om at de hadde gått fra hverandre.

LEDER KAMPEN: Boris Johnson er favoritt i kampen om å bli partiet De konservatives neste leder etter at Theresa May meldte sin avgang. Foto: Rui Vieira (AP/NTB scanpix)

Bildet skal være tatt i Sussex søndag, samme helg som politiet rykket ut til leiligheten deres.

Flere stiller nå spørsmål ved legitimiteten til bildet, og flere britiske medier skriver at bildet enten er iscenesatt eller gammelt. Det finnes ingen bevis for hverken det ene eller det andre så langt.

- Håret er annerledes

Bildet har også fått flere til å ta til Twitter, og noen går langt i sine påstander om at bildet ikke er fra denne helgen.

Politisk redaktør i Sky News, Sam Coates har delt dette bildet på Twitter, der han samtidig skriver at han har fått høre fra en talsmann for Johnson at bildet faktisk er fra søndag.

- Her, bare for å få tiden til å gå - ser man hvordan håret til Johnson så ut på lørdag, slik at alle kan sammenligne, skriver Coates.

Journalist Will Black spør om Johnson har en dobbeltgjenger som har en affære med kjæresten hans, og legger ved et bilde som skal vise at håret til Johnson ser helt forskjellig ut fra lørdag til søndag.

Nekter å svare om bildet

I et intervju med britiske LBC nekter Johnson å svare på når bildet ble tatt.

- Jeg er klar over at alle mulige bilder av meg som er ute på Internett, og det er helt opp til avisene om hva de velger å publisere, uttaler Johnson til journalisten.

Journalisten spør Johnson hele 26 ganger i løpet av intervjuet om når bildet er tatt, men han nekter å svare på det hver gang.

Han sier derimot at han skjønner at det er av interesse, og at han forstår at aviser og andre medier kommer til å publisere og spekulere i hva de vil.

- Problemet er at det minuttet du du sier en ting, involverer du dine kjære inn i offentligheten på en måte som ikke er rettferdig, forteller Johnson i intervjuet.

Mye oppmerksomhet på Internett

Det er ikke bare britiske medier og journalister som har reagert på bildet. Flere har laget såkalte "memes" av bildet, noe som ofte skjer når en ting eller en person får mye oppmerksomhet på Internett.

Twitterprofilen David Baxter har delt dette bildet, som tilsynelatende skal forestille en IKEA-reklame med Johnson og Symonds.

Forfatteren Gerry Stergiopolous har delt flere slike "memes", der et av dem viser Johnson og Symonds i bakgrunnen av Leonardo DiCaprio og Kate Winslet i filmen Titanic.

Boris Johnson er favoritt til å vinne kampen om å bli leder for det konservative partiet, og dermed bli den neste statsministeren i Storbritannia.

Johnson ligger fortsatt best an i kappløpet mot Jeremy Hunt, men søndag tydet en fersk meningsmåling fra Survation for avisen Mail on Sunday på at støtten til Johnson blant partiets tilhengere har falt etter fredagens hendelse.