Et Facebook-innlegg på arabisk skaper sjokkbølger i den svenske valgkampen

Statsminister Stefan Löfven rasende etter Facebook-post full av løgner fra eget parti.

- Fullstendig uakseptabelt. Personen er oppfordret til å forlate partiet.

Den svenske valgkampen handler i stor grad om innvandring, og Sverigedemokraterna ligger an til å gjøre et brakvalg.

Og denne utviklingen bekymrer dem som opplever seg angrepet, som ønsker å mobilisere.

Men et Facebook-innlegg skrevet på arabisk fra Socialdemokratene i Sävsjö har denne uken sendt sjokkbølger inn i den svenske valgkampen.

- Vi vil påpeke at rasistiske partier nylig har steget på meningsmålingene og at dette er en stor fare for oss alle, derfor anses det kommende valget som avgjørende for mange av oss, stod det i innlegget ifølge Expressen.

Påsto masse som ikke var sant

I innlegget blir det fremmet en rekke usannheter om hva som står i partiprogrammene til Moderatane (Sveriges motstykke til Høyre) og Sverigedemokratene, og at disse partiene blant annet vil:

Endre mange lover som angår innvandrere og muslimer

Stenge moskeene og forby hijab for personer under 18 år

Forby halalkjøtt

Stenge alle islamske skoler

Utvise et stort antall flyktninger til sine hjemland

Anklage foreldre for forbrytelser i den hensikt å frata muslimske barn fra sine foreldre

«Vi ber alle svensker og særlig de med innvandrerbakgrunn å stemme på Socialdemokratene (S) eller Vënsterpartiet (V) eller i det minste Miljöpartiet, side disse er langt mindre skadelige mot innvandrere og muslimer i særdeleshet», kunne man lese i innlegget som også ba leserne dele det til «alle du kjenner for å verne den som trenger å vernes».

Noe tusenvis gjorde.

Politianmeldt



Innlegget har medført kraftige reaksjoner i Sverige, og Moderatarne i Jönköping har politianmeldt Socialdemokratene.

- Det er dypt bekymringsfullt at et parti bedriver valgkamp gjennom å lyve, mistenkeliggjøre og kaste dritt, sier den lokale ordføreren Malin Wengholm ifølge SVT.

- Jeg lurer på om de tror de skulle slippe unna med det ved å skrive innlegget på arabisk.

Löfven er også rasende

Innlegget fra lokalpartiet har også fått statsminister Stefan Löfven til å reagerer kraftig.

- Dette er fullstendig uakseptabelt. Så vidt jeg vet har denne personen trukket sitt kandidatur og har blitt oppfordret om å forlate partiet, for slik oppfører vi oss ikke. Det her er ikke sosialdemokrati, sa han.

Partiets pressesjef Håkan Gestrin legger ikke noe mellom når innlegget omtales.

- Det er fullstendig uakseptabelt. Denne typen løgner hører ikke hjemme i svensk valgkamp, sa han, og melder at innlegget ble fjernet så raskt det lot seg praktisk gjøre.

SD-leder Jimmie Åkesson mener Socialdemokratene er helt skamløse:

- Socsialdemokratene er raske med å beskylde andre for fake news, men er selv helt samløse. Hele deres valgkamp synes å være bygget på å lyve om andre partier, skriver partilederen på Facebook.

- Jeg forventer at man umiddelbart utreder hvordan dette kunne skje og sørger for å utestenge de ansvarlige fra partiet.

