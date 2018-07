Et flertall av tyskerne tror på forsvar uten USA

Et flertall av tyskerne tror at Europa er i stand til å forsvare seg uten hjelp fra USA, viser en måling som ble lagt fram mandag.

Målingen er gjort av Berlin-instituttet Forsa på oppdrag fra fjernsynsstasjonene RTL og N-TV.

Resultatet er at 56 prosent av de spurte ser Europas forsvarsevne som så sterkt at landene klarer seg på egen hånd. 37 prosent mener at Europa er helt avhengig av hjelp fra amerikanerne.

Meningsmålingen er tatt opp i kjølvannet av president Donald Trumps verbale angrep mot flere europeiske land, og Tyskland i særdeleshet, for deres manglende bidrag til fellesforsvaret over flere år.

Et flertall på 84 prosent avviste Trumps påstand om at Tyskland i praksis blir kontrollert av Russland gjennom den omfattende importen av naturgass.

