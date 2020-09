Et nødvendig forsvar for Shabana Rehman og Født Fri

Dyktige revisorer har mange gode, framtredende egenskaper. Innsikt i kultur og kulturarbeid er ikke blant dem. Derfor er det nødvendig å ta Shabana Rehman og Født Fri i forsvar.

Revisjonsrapporten til Ernst & Young (EY) om Stiftelsen Født Fri og Shabana Rehman har vakt berettiget oppsikt denne uka.

Rapporten påviser en rekke uregelmessigheter, og anbefaler politianmeldelse av noen av forholdene i stiftelsen som ble opprettet for fire år siden - og som hittil har mottatt rundt 15 millioner i statsstøtte.

Deler av rapporten er det vanskelig å ha innvendinger mot. Og for eksempel Andreas Slettholm i Aftenposten skriver innsiktsfullt om forholdet mellom stat og stiftelser, og Abid Rajas rolle, i en kommentar tirsdag.

Fra åpningsmarkeringen for Født fri i 2018. Fra venstre Shabana Rehman, daværende kulturminister Trine Skei Grande og daværende stortingsrepresentant Abid Raja. Foto: (NTB scanpix)

Men når den verste kruttrøyken har lagt seg, er det tre punkter som vitner om oppsiktsvekkende mangel på innsikt og et relativt heftig kulturkræsj mellom revisor-verdenen og kultur-verdenen.

Det mest åpenbare punktet er det som også er mest omtalt i mediene: det såkalte spa-oppholdet på Son Spa Hotel.

«Formålet med oppholdet kan fremstå som å være av privat karakter», skriver revisorene. Til tross for at de har fått vite at «dagpakke» på regningen ikke betyr spa i dette tilfellet, men tvert om leie av møterom for å skrive manus til Stovnerrevyen (mer om den senere).

Og til tross for at stiftelsen både har lagt fram daterte manusark, og bilde av komikeren Zahid Ali ved et storyboard som dokumentasjon.

Og til tross for at kvitteringene tydelig viser at det de har betalt for er hotellrom for tre dager, pluss møterom - og to dagens tre-retter a kr 545 kroner.





Komiker Zahid Ali på møterommet på Son Spa Hotel. Foto: (Privat)

Så er jeg enig i prisnivået på Son Spa Hotel er såpass heftig at eierne kanskje burde tenke seg om.

Men samtidig er det få som reagerer når et bilfirma sender hele salgsavdelingen til Monaco på teambuilding - all inclusive. Eller når fylkespolitikere benker seg på like kostbare høyfjellshotell til nødvendige møter. Eller når statlige NRK sender sjefene sine til Ski-VM og 4-stjerners hotell i Russland. De fleste aksepterer at det er jobb.

Hvorfor reagerer revisorene så kraftig når to kunstnere drar på arbeidshelg på hotell? Tenker de at de burde leid en hytte?

Det neste punktet som har fått mega-oppmerksomhet i mediene er London-turen og konserten med A-ha.

Også her skriver revisorene at reisen har «privat karakter» - til tross for at Rehman og Ali igjen har forklart at formålet var arbeid med manus og inspirasjon til Stovnerrevyen.

Backstage med Morten Harket etter gratiskonsert med A-ha i London. Foto: (Privat)

At det er Janteloven som springer fram blir tydelig når A-ha-konserten flere ganger blir trukket fram som suspekt - til tross for at revisorene vet at denne var fullstendig gratis, fordi Zahid Ali er personlig venn med Magne Furuholmen.

«EY har ikke tatt stilling til den oppgitte forklaringen fra Rehman om at det var behov for å reise til London for å skrive manus til en skolerevy», skriver revisorene.

Men at de nettopp har tatt stilling kommer tydelig fram i neste syrlige setning:

«EY har heller ikke tatt stilling til om erfarne artister som Rehman og Ali har hatt et reelt behov for å delta på flere show og en konsert for å få «inspirasjon» til å skrive skolerevy, eller om reisen i hovedsak hadde som formål å delta på A-ha-konsterten, som hevdet i varsel», skriver de.

Den hånlige tonen formelig drypper fra revisorpennen. At to fremtredende komikere og revyartister kan få «inspirasjon» (i anførselstegn) av å se forestillinger i London, tror de ikke noe på.

Så kan man spørre: hvor skulle ellers komikere og revyartister hente inspirasjon?

Jeg kan komme med en liten avsløring:

Både de før nevnte statlig finansierte NRK-sjefene og andre norske redaktører - også vi i Nettavisen - sender jevnlig delegasjoner til for eksempel konferanser som South by Southwest og Online News Association i USA. Hvorfor gjør vi det? For å lære av de beste, selvsagt.

At Rehman og Ali har hatt faglig utbytte av å se superproffe revyer og forestillinger i London, blant annet Michael Jackson-musikalen «Thriller» for å lage en proff skolerevy, er åpenbart.

Og da er vi på det tredje punktet, nemlig den kritikerroste Stovnerrevyen.

Revyen «Stovnerske tilstander» på Stovner videregående skole handlet om flerkultur, æreskultur og skam. Den fikk stående ovasjoner fra blant annet kronprinsesse Mette-Marit, Oslo-varaordfører Kamzy Gunaratnam, og SV-byråd Inga Marthe Torkildsen.

Men den var også kontroversiell, og ble anklaget for rasisme. Jada, du leste riktig. De flerkulturelle elevene fra Stovner videregående tullet med overivrige politifolk som smurte skokrem i ansiktet for å «gli inn» i miljøet - og ble dermed anklaget for å fremme rasistiske fordommer gjennom såkalt «blackface».

Det er rett og slett påfallende at ikke revisorer og andre kritikere klarer å se at arbeid med Stovnerrevyen er midt i origo av hva stiftelsen Født Fri var tenkt å jobbe med, og har som formål. Det er også påfallende at ikke Ernst & Young problematiserer hvor de anonyme varslene kommer fra.

Som sagt i starten er store deler av revisorrapporten vanskelig å ha innvendinger mot. Dette er derfor ikke noe forsvar for mulig pengerot eller uregelmessigheter. Antakelig er det bra for alle parter om forholdene blir politianmeldt - slik at alt kommer på bordet.

Men at et stort og velrennomert revisorfirma som Ernst & Young klarer å bomme så fundamentalt på kulturlivets mening, arbeidsmetoder og rammebetingelser, det er urovekkende - og svekker tilliten til rapporten.