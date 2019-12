Et råd til et av verdens beste land

Om alle i Norge fikk gi landet vårt ett råd hver, ville mitt indirekte handle om det fantastiske kontinentet Afrika.

Men før jeg sa det ville jeg presisert at jeg ikke er plaget av fremmedfrykt.

At jeg ikke tenker dårlig om andre religioner. At jeg er et liberalt menneske som er villig til å dø for Europas ideer om ytringsfrihet, om likeverd, om likestilling.

Etter å ha forsikret meg om at alle rundt bordet tok inn forutsetningene, ville jeg fortsette med å erklære min kjærlighet til sosialdemokratiet.

Jeg ville bruke noen minutter på å få gjestene til å innse og faktisk forstå hvor ufattelig heldige vi er som bor i et land som er formet av vanlige mennesker. Og ledet av folk som Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Gro Harlem Brundtland. Og Kåre Willoch også.

Et land hvor alle får barnehage.

Et land hvor alle får utdanning.

Et land hvor alle får hjelp når du blir syk.

Et land hvor dugnad er et hedersord.

Et land med borettslag.

Et land med kulturhus og fagbevegelse.

Et land hvor ingen er like, men alle får nesten like muligheter.

Et land som før de fleste i det minste klarte å erkjenne at kloden er i klimakrise.

Når dette var sagt ville jeg nærme meg det jeg har på hjertet. Jeg vet det ville bli vanskelig. At noen ville anklage meg for å være blå. Være kald. Ja, nesten være ugjestfri.

Jeg elsker Afrika. Kontinentets motpoler. Verdensdelens kontraster.

Natur, språkarv, verdensarv, overlevelsesevne, genier og innovatører, ja og min største helt Nelson Mandela.

Mannen som tilga sine fangevoktere. Kontinentet som konstruerte pyramidene for mer enn 4000 år siden.

Afrika har også problemer. Store problemer. Sult, korrupsjon og vold. Og de kan vi ikke løse i Norge. De må vi løses i Afrika.

Afrikas migrasjon må løses på det afrikanske kontinent. Og ikke Norge.

Norge må føre verdens beste flyktningpolitikk. Løse problemene der de er.

Forebygg krig og konflikter.

Oppstår de likevel: løs dem der de er.

Hjelp heller 1 million i Afrika for de samme pengene vi bruker til å hjelpe 10.000 i Norge.

Jeg sa det da jeg var politisk rådgiver i Gro-regjeringen på 90-tallet. Og jeg sier det like tydelig i dag.

Når det var sagt ville jeg i tillegg legge til to siste ting:

Jeg ville først snakket til de relativt få flyktningene vi skal gi beskyttelse her i Norge.

Gjør deg selv din største tjeneste: Lær deg norsk.

Begynn gjerne med ordet dugnad.

Når du har forstått det begrepet kan vi ta ordet likestilling.

Vi har brukt 1000 år på å bli likestilt. Takket være sterke kvinner, for eksempel Gro Harlem Brundtland og Erna Solberg. Om du ikke liker ideen om likestilling: Kanskje er ikke dette rett sted å bo.

Så tar vi ord tre: Ytringsfrihet. Den er absolutt. Vil du forby at folk sier ting du ikke liker, ja da vil du slite i Norge. I din kontrakt med oss er dette absolutter. Kom ikke hit med forskrudde ideer fra middelalderen. Vi er ferdig med forsteinede tanker. For lenge, lenge, lenge siden.

Så til oss norske: Åpne dørene. Åpne sinnet.

Åpne oss mot de menneskene som kommer hit. Inviter dem på middag. Ta de med i idrettslaget. Få dem med på dugnad. Verve dem til det partiet man heier på. Snakke norsk med dem. Være nysgjerrig. Lære om deres hjemland, deres mat, deres ideer.

Og etter det var hoveddelen av budskapet over. Jeg ville kanskje lagt til at jeg er stolt av å være innbygger i verdens rikeste og lykkeligste land.

At jeg mener oljefondet er den mest geniale sparing for dine barnebarn som finnes.

At jeg mener sosialdemokrati er uovertreffelig fordi det gir alle en bra mulighet til å lykkes.

At Norge – med våre feil og mangler - er best i verden på planlegging, på budsjettstyring, på oljefond, på bistand, på likestilling, på fagbevegelse, på likhet, på fellesskap og inkludering.

Solidaritet handler nødvendigvis ikke om hvor mange vi gir opphold i Norge. Solidaritet handler like gjerne om hvor mange vi hjelper i verden.

Norge trenger en versjon 3.0 av flyktning- og innvandringspolitikken. Jeg håper de ansvarlige styringspartiene har mot og kraft til å skape den.