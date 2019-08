Et tosifret antall mennesker skal være drept på et kjøpesenter i El Paso, USA.

Opp mot 20 personer skal være drept i skytingen, opplyser nyhetsbyrået AFP.

En person er pågrepet, mistenkt for å ha stått bak skytingen på et kjøpesenter i El Paso. Et ukjent antall ofre er drept, opplyser politiet i byen.

Sykehuset University Medical Center of El Paso opplyser til NBC News at de har mottatt minst ti ofre med skader på «nivå en», som betyr alvorlige skader, opplyser talsmann Ryan Mielke.

Tallet på ofre er ennå uklart. CNN melder at minst 22 er skadd, og at minst elleve er brakt til sykehus. President Donald Trump er brifet om masseskytingen, opplyser Det hvite hus.

Gomez forteller at nødsamtalene begynte å komme inn rundt klokka 10 lørdag formiddag, lokal tid. De kom først fra en Walmart-forretning, deretter fra en Gateway-butikk og flere andre forretninger på kjøpesenteret Cielo Vista Mall i byen, som ligger ved grensen til Mexico.

Ifølge Gomez gikk meldingene ut på at gjerningsmannen brukte en rifle.

Kjøpesenter

Den lokale TV-kanalen KTSM 9 News melder på Twitter at 18 personer er drept, med henvisning til en politikilde som ikke navngis. Opplysningen er ikke verifisert av andre kilder. KTSM 9 meldte tidligere lørdag at 18 personer var såret i skytingen

Politiet har opplyst at de søker i et svært stort område for å få oversikt over situasjonen. Ved 21-tiden lørdag, norsk tid, skal det ikke lenger være noen aktiv skytter i området, men politiet opplyser til CNN og andre medier på stedet at situasjonen ennå ikke er avklart. Flere mulige åsteder undersøkes.

Skytingen skjedde i eller ved en Walmart-forretning på Cielo Vista Mall i grensebyen. Politiet har gjentatte ganger oppfordret publikum til å holde seg unna området, og sier til CNN at det er opprettet et gjenforeningssenter for folk som ønsker å komme i kontakt med venner og kjente som oppholdt seg på kjøpesenteret.

Meldinger om flere

Politiet melder på Twitter at de har mottatt «flere meldinger» om at det er sett flere skyttere. Slike opplysninger er ikke uvanlige når det er skyteepisoder, selv om det ofte viser seg å bare være en gjerningsperson.

Det er heller ikke uvanlig at folk bærer våpen i USA, noe som også kan føre til forvirring på et kaotisk åsted.

Et vitne fortalte til CBS News at han var på vei inn i butikken da han hørte minst ti skudd og så minst to personer med våpen.