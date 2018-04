De baskiske separatistgruppa ETA beklager den smerte og skade de har påført andre i sin kamp for et selvstyrt Baskerland og ber ofrene om tilgivelse.

– Vi har forårsaket mye smerte og uopprettelig skade. Vi ønsker å vise respekt for de døde, for de sårede og for ofrene av ETAs aksjoner. Vi beklager det dypt, heter det i en kunngjøring fra ETA, gjengitt i den baskiske avisen Gara.

Det er ventet at ETA om få dager vil kunngjøre at de oppløses, etter nærmere fire tiår med væpnet kamp for selvstyre i Baskerland – den autonome spanske regionen som omfatter de tre provinsene Vizcaya, Alava og Guipuzcoa.

Minst 829 mennesker er drept siden ETA grep til våpen i 1968. Gruppen inngikk våpenhvile med spanske myndigheter i 2011.

