Ett år siden Frps exit - får sjokktall på måling: - Ny bunnotering

Mens MDG fosser fram i Nettavisens ferske måling.

Nøyaktig ett år etter at Fremskrittspartiet forlot Erna Solbergs regjering, får partiet en ny krisemåling i fanget. I Nettavisens januarmåling fra Sentio, får partiet en oppslutning på rekordlave 8,4 prosent.

Det er ytterligere tilbake fra det dårlige resultatet Fremskrittspartiet fikk i desember, på 8,8 prosent.

- Det er en ny bunnotering for Frp. Velgerovergangene til Senterpartiet øker sammenlignet med desember. I tillegg har Frp begynt å lekke velgere til Arbeiderpartiet og «andre partier», sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Til sammenligning fikk Fremskrittspartiet en boost rett etter regjerings-exiten, med 14,6 prosent på Nettavisens måling i februar. Siden har det gått nedover.

Fremskrittspartiet forlot regjeringen den 20. januar i fjor.

Sentio-målingen er den faste Nettavisen har hver måned, og målingen i forrige uke, der Ap gikk kraftig tilbake, var en ekstra meningsmåling i samarbeid med flere Amedia-aviser.

Frp: - Veldig dårlig

Fremskrittspartiet selv er langt fra fornøyd med å se 8-tallet.

- Dette er en veldig dårlig måling, konstaterer Frp-nestleder Terje Søviknes overfor Nettavisen.

Med et slikt resultatet ville partiet mistet 11 av sine stortingsrepresentanter, og de ville gått fra dagens 27 til 16 representanter.

- Nå har Fremskrittspartiet fremmet en lang rekke forslag for å trygge jobbene til folk og få bedre kontroll på importsmitten. Jeg håper også at vi etter hvert får en mer normalisert politisk debatt, hvor vi kan diskutere andre saker enn koronapandemien, sier Søviknes, og legger samtidig til:

- Vi står overfor flere store og viktige saker denne våren, blant annet regjeringens klimaplan og Nasjonal Transportplan. Her har Frp tydelige standpunkt som har blei støtte blant velgerne.

Høyre faller - tror på seier

Samtidig som Fremskrittspartiet faller i oppslutning, går nå også Høyre kraftig tilbake for første gang på lenge. Partiet får en oppslutning på 23 prosent, som er tilbake 3,5 prosentpoeng fra desember.

- Kritikken av regjeringens håndtering av pandemien har økt i omfang og kan være en forklaring på tilbakegangen, sier Stubban.

Høyre er likevel landets største parti i målingen, og nestleder Tina Bru er fornøyd til tross for tilbakegangen.

- Jeg synes først og fremst det er hyggelig at 23 prosent av de spurte i denne målingen sier de ville stemt Høyre om det var valg i dag. Vi står opp hver morgen for å håndtere koronaviruset og de utfordringene det skaper, sier Bru til Nettavisen.

Hun har fortsatt tro på fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

- I Høyre har vi god tro på valgseier, men vi ser selvsagt at hele ikke-sosialistisk side har en jobb å gjøre med å løfte seg fremover. Det gjelder både oss, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet. Jeg håper og tror at når valgdagen er her i september vil flere ønske seg Erna som statsminister videre, enn Støre eller Vedum som skal styre på MDG, Rødt og SVs nåde, sier Bru.

Venstre på KrF på 2-tallet

Men ikke nok med det. På borgerlig siden faller oppslutningen for alle partiene. Også regjeringspartiene KrF og Venstre går tilbake fra desember, og havner begge under sperregrensen på fire prosent.

Venstre får et resultat på 2,6 prosent (-0,2), og KrF 2,9 (-0,6).

I målingen er 1000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 12 til 16 januar, og har en feilmargin fra 1,2 til 3,1 prosent.

Jubeltall for MDG

På rødgrønn side er det særlig Miljøpartiet de Grønne (MDG) som har grunn til å juble. Partiet tar et stort jafs av velgerne, og ender på 6,5 prosent i målingen. Det er fram 2,6 prosentpoeng fra forrige måned.

- Dette er partiets beste måling etter at pandemien kom til Norge i mars. Fremgangen skyldes nok i stor grad at klima og miljø kom på dagsorden igjen i forrige uke, etter at regjeringen la fram sin klimamelding. Igjen ser vi at MDGs oppslutning er svært avhengig av at klima- og miljøsaken er på medienes dagsorden, sier Stubban hos Sentio, og understreker:

- Dette gjør partiet sårbart for svingninger i oppslutning, og for MDGs del må man bare håpe at dette blir et sentralt tema i den kommende valgkampen.

- Kjempegode nyheter

MDG-leder Une Bastholm jubler over resultatet.

- Dette er kjempegode nyheter for oss. Hvis dette blir resultatet kan et bety det en helt ny kurs for Norge, der vi kutter nok utslipp til å ta vare på friheten, velferden og mulighetene til barna våre, der vi sørger for å bygge opp et grønt næringsliv som kan erstatte utrygge oljejobber, tar vare på natur og dyreliv og gjør byene våre trygge og gode å vokse opp i for alle, sier Bastholm til Nettavisen.

Med 6,5 prosent ville Bastholm, som i dag er MDGs eneste representant på Stortinget, fått 11 nye stortingskolleger.

- Vi er det eneste partiet som lover å prioritere klima og natur aller øverst, noe vi har vist i Oslo og i andre byer der vi er med å styre, påpeker hun.

Her er resultatene for alle partiene:

Ap på 20-tallet

Samtidig går Arbeiderpartiet tilbake fra desember, til 21,3 prosent (tilbake 1,2 prosentpoeng). Resultatet er likevel høyere enn de to krisemålingene partiet fikk i forrige uke, på henholdsvis 17,5 i Nationen og Klassekampens måling og 18,4 prosent i målingen utført for Nettavisen og flere andre Amedia-aviser.

Ifølge bakgrunnstallene til målingen, har velgerlekkasjen fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet også gått litt ned sammenlignet med desembermålingen.

Dermed havner Senterpartiet, som har vært større enn Arbeiderpartiet på de siste målingene, igjen bak. Partiet gjør det likevel bra, med et resultat på 19,6 prosent. Det er fram 1,2 prosentpoeng fra desember.

- Senterpartiet har etablert seg som et stort parti på målingene. De fremstår som den tydeligste kritikeren av regjeringens klimapolitikk, og dette kan nok forklare at de henter velgere fra Frp, sier Sentios tallknuser.

Men samtidig har lekkasjen fra Arbeiderpartiet til Høyre og MDG økt.

Vedum: - Det slår galt ut

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er godt fornøyd.

- Det er en kjempebra måling, sier Vedum til Nettavisen, som mener det er flere årsaker til at de gjør det så bra.

- Den siste uken har vi hatt en debatt om nullutslipp, etter forslag fra regjeringen om å forby folk å kjøre med bensinbilen sin. Det slår så galt ut, og rammer spesielt arbeidsfolk. Jeg tror mange er enige med meg og Senterpartiet at vi må ha en jordnær tilnærming til ting. Dette er bare symbolpolitikk, sier han, og legger til:

- Jeg tror folk ser at Senterpartiet har en politikk som handler om å gjøre livet lettere for folk, ikke vanskeligere. Forklaringen i bunnen er også at vi tror på hele Norge, og er mot regjeringens sentraliseringspolitikk.

- Det gjør at SV vokser

Fram går også SV, fra 7,0 prosent i desember - til 7,8 prosent.

- Dette er nok en god måling for oss, tendensen i januar er tydelig vekst for SV. For folk som vil ha en rødgrønn regjering, og ikke en sentrumsregjering med bare Sp og Ap, er SV et godt alternativ, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

Lysbakken mener det er én viktig grunn til av SV vokser.

- Koronakrisen rammer arbeidsfolk og mennesker med lite hardest. På toppen av det norske samfunnet bygges fortsatt formuer, men mange vanlige folk frykter for jobb og inntekt. Derfor er folk opptatt av små forskjeller og kamp mot arbeidsløsheten, og det gjør at SV vokser, sier han.

Verre går det for Rødt, som faller fra 3,9 til 3,3 prosent i målingen. Mens Andre partier, småpartiene som ikke er representert på Stortinget, går fram fra 2,6 til 4,6 prosent.

Klart rødgrønt flertall

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap-leder Jonas Gahr Støre trolig blitt landets neste statsminister. De rødgrønne partiene Ap, SV og Senterpartiet har et solid flertall, med totalt 93 stortingsrepresentanter (85 er flertall). Dermed er ikke Støre avhengig av støtte fra verken Rødt eller MDG.

De borgerlige partiene som støtter Erna Solberg som statsminister, inkludert Fremskrittspartiet, får totalt 62 mandater. Dette er en reduksjon på 10 mandater fra Sentios desembermåling - og langt unna flertall.

MDG og KrF flest usikre

Ifølge bakgrunnstallene til målingen, er det KrF og MDG som har flest usikre velgere. 22,9 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiet igjen. I desember var det Frp som hadde fleste usikre velgere (22,6 prosent), men deres andel er nå redusert til 15,4 prosent. Etter KrF og MDG er det Arbeiderpartiet (22,2 prosent) og Høyre (19 prosent) som har mange usikre velgere som sitter på gjerdet.

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, svarer flest at de vil stemme på Høyre og Senterpartiet (12,2 prosent for begge partiene). Deretter kommer Arbeiderpartiet (10,3 prosent) og MDG (7,7 prosent).

