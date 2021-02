Ett år siden Norges første koronatilfelle

26. februar 2020 gikk alarmen i Tromsø: Norge hadde fått sitt første påviste tilfelle av koronavirus. – Ikke få panikk, sa kvinnen som ble smittet.

– Det vi vet i dag, visste vi ikke da. Både når det gjaldt smittsomhet og hvor lang periode det var nødvendig med isolasjon. FHI visste heller ikke, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune til NTB.

For ett år siden var verden på full fart inn i en global pandemi. Land etter land kunne rapportere om sine første smittetilfeller av «det nye koronaviruset» fra Wuhan i Kina.

I Norge var det Tromsø kommune som fikk det første tilfellet i fanget. En kvinne som hadde vært på reise i Kina, testet positivt. Hun havnet rett i isolasjon.

– Smittevernlegen fulgte henne opp personlig og ringte henne hver eneste dag i alle de ukene hun var i isolasjon. Det ble tatt flere tester, og det var en langvarig prosess før hun kom ut av isolasjon. Den gang var det ikke satt noen regler om at isolasjonstiden var så og så lang, så det varte ekstra lenge, sier Kristoffersen.

– Ikke få panikk

I en uttalelse formidlet av smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø, dagen etter at smittetilfellet ble kjent, forklarte kvinnen hvordan hun opplevde situasjonen:

– Jeg føler meg frisk og har det bra. Jeg får tett oppfølging fra kommunen og øvrige helsemyndigheter. Nå vil jeg oppfordre alle til å sette seg inn i rådene som kommer fra myndighetene og ikke få panikk, sa kvinnen, som ønsket å være anonym.

Det er ikke noe som tyder på at kvinnen i Tromsø smittet flere.

I dagene som fulgte, ble det også registrert flere andre smittetilfeller over hele landet, spesielt fra skiturister som kom hjem fra Alpene.

Høie: – Ikke tid for hjemmekontor

Helseminister Bent Høie (H) kunne fortelle at han ikke var overrasket over at Norge hadde fått sitt første smittetilfelle.

– Sannsynligvis vil vi få mange flere smittede i Norge. Det forbereder vi samfunnet og helsetjenesten på nå. Det kan bli krevende, men vi har gode tiltak for å hindre spredning, sa han da Tromsø-tilfellet ble kjent.

Siden den gang har nærmere 70.000 nordmenn fått påvist sykdommen.

Selv om smitten var kommet til landet, mente Høie at det ikke var nødvendig å rigge til hjemmekontor og unngå offentlige rom på daværende tidspunkt.

– Nei, definitivt ikke. Nå er det tid for å vaske hendene, hoste i papirhåndkle og å følge rådene fra helsetjenestene, sa helseministeren.

Spesielt år

I Tromsø kommune visste de ikke helt hva de var med på starten av.

– Jeg hadde en vond følelse av at dette kunne bli stort og langvarig, men det var veldig vanskelig å overskue de konsekvensene det har hatt, som vi nå ser i ettertid, sier kommuneoverlegen.

Det har vært et meget spesielt år.

– Vi har blitt nødt til å håndtere helt nye oppgaver og tenke på smittevern på en helt ny måte. Jeg har hatt ekstremt mye arbeid i perioder. Det har nesten ikke vært forskjell på jobb og fritid, sier Kristoffersen.

620 døde

Fasit etter ett år er at pandemien ennå ikke er over – og fortsatt vet ingen når den er det. Men en vaksine er på plass.

– Jeg prøver å se framover mot lyset i det fjerne. Jeg har et håp om at vi snart ser løsninger og kan leve mer normalt når vi får vaksinert den delen av befolkningen som trenger og ønsker det, sier Kathrine Kristoffersen.

Slik ser tallene ut etter ett år med korona i Norge:

* Totalt er det tatt 3.767.906 koronatester:

* 69.436 personer har fått påvist smitte

* 2.677 har vært innlagt på sykehus med covid-19

* 505 har vært innlagt på intensivavdeling

* 620 er døde av sykdommen

* 298.742 har fått første dose med koronavaksine, og 104.343 andre dose.

