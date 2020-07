Etter å rømt fra politiet i 26 år, ble Felicien Kabuga pågrepet i Paris

Felicien Kabugas voksne barn ledet uforvarende politiet til skjulestedet hans. Et operasjonsarr bekreftet at de hadde funnet den folkemordettersøkte rwanderen.

Kabuga var ettersøkt for å ha finansiert folkemordet på tutsiene – den en av de to store folkegruppene Rwanda – i 1994.

Mellom en halv og en million mennesker ble drept. I 26 år holdt Kabuga seg skjult, men 16. mai i år sparket politiet inn døren til leiligheten hans i den søvnige Paris-forstaden Asnieres-sur-Seine, skriver Reuters.

Den 87 år gamle mannen de fant i leiligheten, lot som om han ikke forsto språket tolken snakket til ham. Han hevdet han het Antoine Tounga og kom fra Rwandas naboland Kongo. Et arr på halsen stemte imidlertid overens med beskrivelsen i en etterlysning fra Interpol, og etter noen timer hadde en DNA-test bekreftet at politiet hadde rett mann.

Nekter for drap

– Jeg har ikke drept noen tutsier. Jeg jobbet med dem, hevdet Kabuga da han ble fremstilt for retten halvannen uke senere. Han hevder anklagene rettet mot ham av FNs tribunal for restsaker fra Rwanda og Jugoslavia er løgner. Han beskyldes for å ha skaffet penger og våpen til hutumilitser og for å ha oppfordret til folkemord.

Med en utlovet dusør på 5 millioner dollar hengende over seg, har Kabuga brukt 28 alias og mektige forbindelser i Afrika og Europa for å unngå å bli tatt. I 2003 holdt han på å gå i en felle da en bekjent, den kenyanske journalisten William Munuhe, forsøkte å sikre seg dusøren ved å tipse amerikanske agenter om hvor Kabuga befant seg. Men Munuhe døde før han fikk snakket med amerikanerne. Broren mener han ble drept.

PÅGREPET: Det skal ha vært i dette bygget at Felicien Kabuga ble pågrepet i Paris 16. mai i år. Foto: Scanpix

Avslørt av barnas hjelp

– En av grunnene til at han klarte å holde seg skjult så lenge, er at barna hans medvirket til dette, sier sjefanklager Serge Brammertz ved FN-tribunalet til BBC. I Frankrike er det ikke straffbart for barn å beskytte foreldre mot å bli pågrepet.

Samtidig var det barnas hjelp som ledet politiet til døren i Asnieres-sur-Seine. Leiligheten ble leid ut av en av sønnene hans, og en annen var til stede da politiet stormet inn. En datter som stadig reiste mellom Storbritannia og Belgia, var jevnlig innom Paris, og mobiltelefonen hennes koblet seg på nettet i forstaden nordvest for byen.

Da koronapandemien slo til, hadde etterforskerne tid til å sette sammen puslespillbitene og se sammenhengen mellom dem. Den viste at Kabuga hadde levd i skjul i Frankrike i lang tid.

– Dette er veldig pinlig for oss. Han var rett under nesen på oss hele tiden, sier en fransk kilde som står etterforskningen nær.

Her er familienedlemmer til Felicien Kabuga på vei inn i rettsalen for en høring få dager etter pågripelsen. Foto: Scanpix

Skal overføres

Nå sitter Kabuga i varetekt i Paris. I juni beordret en domstol at han skal overføres til FN-tribunalet i Haag eller i Tanzania, melder France 24. For noen kommer oppgjøret i seneste laget.

– Vi kan bare beklage at pågripelsen skjer først etter så lang tid. Med tanke på hans alder og helse, vet vi ikke om tribunalet kan fullføre rettssaken hans, sier Alain Gauthier, som sammen med sin rwandiske kone Dafroza har jobbet med å spore opp folkemordmistenkte i 20 år.

