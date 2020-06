Etterforsker knivdrap i Storbritannia som terror

Britisk politi mener knivangrepene i Reading lørdag kveld var terrorangrep.

Det skriver politiet i en pressemelding søndag.

Tre personer ble drept og tre andre skadd under et knivangrepet i en park i Reading utenfor London lørdag.

En 25 år gammel mann bosatt i byen ble pågrepet og siktet. Mannen skal, ifølge blant andre Sky News, være libysk statsborger.

- Dette var en virkelig tragisk hendelse og tankene ved Thames Valley Police er med alle som er berørt, sier politimester John Campbell i pressemeldingen.

- Slike hendelser er veldig sjeldne, men jeg vet det er av lite trøst for de som er involvert og jeg forstår bekymringen denne hendelsen har ført til i vårt lokalsamfunn. Vi vil arbeide tett med våre partnere de neste dagene og ukene for å støtte Readings lokalsamfunn gjennom denne tiden, samt CTPSE (Counter Terrorism Policing, politisamarbeid som jobber for å forhindre terror. journ.anm), når de fortsetter sin etterforskning.

Endret oppfatning

Natt til søndag sendte politiet ut en pressemelding der de opplyste at det da ikke var grunnlag for å behandle hendelsen som et terrorangrep.

De opplyste også at de ikke mente flere gjerningspersoner var involvert.

Les mer: Politiet: Trolig ikke terrorhandling da tre ble drept i knivangrep i Storbritannia

– På det nåværende tidspunktet ser vi ikke etter noen andre som kan ha forbindelse med dette. Det er heller ikke noe annet som tilsier at det noen ytterligere fare for publikum, men vi oppfordrer folk til å være oppmerksomme, sa kriminalsjef i pressemeldingen.

- Begynte å stikke

Vitner som så hendelsen har fortalt om en mann som kom opp til en gruppe mennesker og tilsynelatende helt umotivert begynte å stikke dem ned bakfra.

– En person som var alene, kom gående og plutselig ropte ut noen uforståelige ord og gikk rundt til en gruppe på om lag ti personer og begynte å stikke dem. Han stakk tre av dem alvorlig i nakken og under armene og så snudde han rundt og begynte å løpe mot meg, forteller Lawrence Worth til Sky News. Worth sier han måtte løpe fra angriperen.

En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser flere personer som ligger urørlig på bakken og andre som driver med gjenopplivningsforsøk.

Politiet ber nå alle med video om å høre fra seg, samt om å ikke spre bildene på sosiale medier, i respekt for de som er rammet.

Området der angrepet skjedde er sperret. Politiet ber i pressemeldingen folk om å unngå området mens det etterforskes.