Etterforsker voldtekt av seks år gammel jente

Politiet i Trøndelag har startet etterforsking etter at et barn skal ha blitt befølt av en fremmed mann på vei hjem fra skolen.

Det melder Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

- Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Dette har skjedd i et boligområde på dagtid ovenfor et barn som er på vei hjem fra skolen. Vi har satt alle tilgjengelige resurser inn i etterforskningen, sier Bente Bøklepp politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Hendelsen skal ha skjedd fredag ettermiddag på Heimdal, i området Mentz Skjetnes vei og Distriktslege Øverlids vei. En fremmed mann skal ha befølt jenta da hun var på vei hjem fra skolen. Barnet klarte å komme seg fri, og løp deretter hjem før hun varslet foreldrene sine.

Ingen er foreløpig pågrepet eller mistenkt i saken.

- Politiet har iverksatt etterforskning og jobber nå med vitneavhør, rundspørringer i området og andre tekniske undersøkelser, sier Bøklepp.

Politiet ber om at alle personer som var utendørs i området fra Breidablikk skole - Mentz Skjetnes vei og Distriktslege Øverlids vei i tidsrommet mellom klokken 14.00 og 15.00 om å melde seg for politiet via deres tipstelefon, nummer 73 48 94 00.

Det skal ha blitt gjort observasjon av en person som beveger seg langs Mentz Skjetnes vei cirka klokken 14.20, og politiet skriver i pressemeldingen om at de ber denne personen melde seg. Om det er personer som kjenner til personens identitet eller har sett denne personen samme dag, bes disse om å ta kontakt med politiet.

Personer som har kamera i kjøretøy/boliger/industribygg og lignende i området fra Breidablikk skole til Mentz Skjetnes vei bes også om å melde for politiet slik at dette kan bli gjennomgått.

- Politiet har ingen opplysninger om at dette er noe annet enn en enkeltepisode, og vi har ikke fått melding om at andre har vært utsatt for det samme. Men, gjerningspersonen er ikke pågrepet og vi oppfordrer derfor av føre var prinsippet foreldre til å være litt ekstra oppmerksomme, sier Bøklepp.