Etterforskere: Pilotens desorientering årsaken til helikopterstyrten der Kobe Bryant døde

Etterforskere sier tirsdag at piloten om bord i helikopteret fløy gjennom et skylag, noe som skal ha vært et brudd på de gjeldende retningslinjene. Dette gjorde at piloten sannsynligvis ble desorientert, konkluderer National Transportation Safety Board (NTSB).

Robert Sumwalt, styreleder i NTSB, sier at pilot Ara Zobayan fløy under visuelle flyregler, noe som betyr at han trengte å kunne se hvor han skulle, melder nyhetsbyrået AP.

Helikopteret klatret raskt, og var nesten gjennom skydekket, da det brått begynte å krenge og stupte ned i åsen under.

Tidligere har det kommet frem at Zobayan rapporterte til flygeledere at de var på oppadstigende kurs, da helikopteret i realiteten tapte høyde.

En tidligere rapport fra NTSB påpeker også at piloter kan bli forvirret med hensyn til høyde og akselerasjon når de ikke ser noen faste holdepunkter i landskapet – fjelltopper, horisont eller bakken under dem – som gir dem noe å forholde seg til. Fenomenet refereres til som «spatial disorientation» – såkalte «sanseillusjoner» på norsk.

Helikopteret hadde ikke de såkalte «black box»-opptakerne, som heller ikke var påkrevd.

Kobe Bryant, hans datter og sju andre om bord døde i ulykken.

