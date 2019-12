Etterlyser plan for å redusere alkoholbruk

Regjeringen har lovet å legge frem en plan for hvordan den skadelige alkoholbruken skal reduseres. Så langt har vi ikke sett snurten av denne.

Gjennom Granavolden-plattformen har regjeringen forpliktet seg til å legge fram en ny alkoholstrategi før neste stortingsvalg. Det betyr at folkehelseminister Sylvi Listhaug begynner å få dårlig tid.

Gjennomføringsviljen skorter

Ministeren er ellers kjent for å være handlekraftig, men i dette arbeidet ser det ut til å skorte på gjennomføringsviljen. Til avisa Dagen sier Listhaug at de er i forberedelsesfasen, men dette er et arbeid som ikke kan la vente på seg.

Når vi vet at rundt 90.000 barn vokser opp i hjem der minst en av foreldrene har et alkoholproblem, mener vi det haster å få på plass konkrete tiltak for hvordan alkoholforbruket skal reduseres. Det vil også være viktig for folkehelsa.

Fortsatt helgefyll

Denne uka kom en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som viser at helgefylla fortsatt preger norsk alkoholkultur. Det gir ulike skader og økt vold. Høyt alkoholforbruk øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, mage- og tarmproblemer og ulike former for kreft.

Vi bidrar gjerne med innspill til hva en alkoholstrategi skal inneholde. Vi vet at tiltak som begrenser tilgangen til alkohol virker. Vinmonopolet, prisnivå og begrensinger på salgstider og antall skjenkesteder er de viktigste virkemidlene i alkoholpolitikken.

De må vi bevare.

En alkoholstrategi bør også inneholde:

• Behandlingstilbud for hele familien der foreldre har et problematisk forhold til alkohol.

• Krav om at alkoholholdige drikker merkes med helseadvarsel om alkoholbruk under graviditet og kjøring.

• Krav om at produsenter må merke alkoholholdige drikker med ingredienser og næringsinnhold.