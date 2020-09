Etterretningskilder: - Iran overveier attentat mot Trump-bekjent

Vurderer gjengjeldelse for attentat på iransk militærtopp.

Det iranske regimet overveier et attentat mot den amerikanske ambassadøren til Sør-Afrika, opplyser to amerikanske etterretningskilder til Politico. Planene skal være en gjengjeldelse for USAs attentat mot den mektige iranske militærtoppen Qasem Soleimani tidligere i år.

Hvis Iran skulle velge å gå videre med de påståtte attentatplanene, vil det skape enormt press på president Donald Trump til å gjengjelde. Det allerede anstrengte konfliktnivået mellom USA og Iran nådde nye høyder etter at president Trump beordret et droneangrep på Soleimani i januar.

Etterretningskilder opplyser til nettstedet Politico at attentatsplanene mot USAs ambassadør Lana Marks (66) i Sør-Afrika har vært kjent siden i våres, men påpeker at trusselen skal ha blitt mer konkret de siste ukene.

Trump-bekjentskap

Politico skriver at amerikansk etterretning er usikre på hvorfor nettopp ambassadør Marks anses å være et mål for et attentat, ettersom hun har ingen eller få koblinger til Iran. Men etterretningskilden opplyser også til nettstedet at iranerne kan ha tatt hennes langvarige bekjentskap til Trump med i vurderingen.

Iran skal angivelig ha hemmelige operative nettverk i Sør-Afrika, har Al Jazeera tidligere rapportert.

Lana Marks er av yrke opprinnelig en suksessrik veskedesigner. Hun medlem av Trumps Mar-a-Lago-klubb i Florida og mangeårig venn av presidenten. Foto: Kevin Mazur/WireImage (Getty Images)

Marks ble tatt i ed som ambassadør i Sør-Afrika i oktober i fjor. Hun har ingen tidligere utenrikspolitisk erfaring, og er en suksessrik veskedesigner av yrke. Hun er født i Sør-Afrika, men har ikke bodd i landet på flere tiår.

Marks har imidlertid et kostbart medlemskap i Trumps Mar-a-Lago-klubb i Florida. Trump og Marks har kjent hverandre i to tiår.

Ifølge Vogue koster et slikt medlemskap 200.000 dollar. Trump skal ha utnevnt flere Mar-a-Lago-medlemmer til amerikanske ambassadørsstillinger, ifølge Vogue. Marks var en personlig venn av avdøde prinsesse Diana.



Et direktiv i amerikansk etterretningsmiljø kalt «Duty to Warn» (plikt til å varsle), forplikter amerikanske etterretningsbyråer å varsle et potensielt offer hvis etterretning tilsier at personens liv er i fare. Marks skal ha blitt varslet om faren, ifølge Politico.

Lederen for den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke, general Qasem Soleimani, ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar Foto: Wikimedia Commons

52 iranske mål

Mange eksperter uttalte at det var en overhengende fare for storkrig mellom Iran og USA i kjølvannet av Soleimai-attentatet. Iran truet med hevnaksjoner, mens Trump truet å gjengjelde et eventuelt hevnangrep med å ta ut 52 iranske mål, inkludert iranske kulturskatter.

Iran gjennomførte et rakettangrep mot en amerikansk militærbase i Irak etter Soleimani-drapet, og hevdet først at flere titalls amerikanere var drept i angrepet. Noen amerikanske soldater ble påført mindre skader, men ingen ble drept i angrepet.

Trump valgte ikke å gjengjelde rakettangrepet.

- Iran ser ut til å trekke seg tilbake, noe som er en bra ting for alle involverte parter, og en veldig bra ting for verden, sa Trump den gang.