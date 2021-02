Ettersøkt mann meldte seg for politiet: - Trengte fred og ro

Det frister nok sjeldent med et opphold bak murene, men denne mannen hadde fått nok.

Det er neppe spesielt morsomt å være på rømmen fra lovens lange arm, men det er heller ikke spesielt gøy å være innestengt i hjemmene sine over lengre tid som følge av koronarestriksjoner.

Denne problemstillingen skal en herremann i England ha kjent ekstra på den siste tiden - og onsdag ettermiddag fikk Sussex-politiet en spesiell henvendelse. En ettersøkt mann ønsket nemlig å melde seg til soning, fordi han ønsket litt fred og ro.

Politiet forteller The Guardian at mannen var etterlyst fordi han ikke kom tilbake etter perm, og at han nå igjen var i varetekt og snart på vei til fengslet han sonet i. Han møtte altså selv opp på politistasjonen.

Saken ble først kjent da en av politibetjentene i distriktet la ut denne twitter-meldingen om den smått spesielle situasjonen:

- Fred og ro! Ettersøkt mann melder seg inn til oss i ettermiddag og informerer oss om at han heller vil tilbake til fengselet enn å tilbringe mer tid med de han bodde med. Han er i varetekt og skal snart i fengsel, hvor han får sonet litt mer tid helt for seg selv, skriver politibetjenten på Twitter.

Twitter-meldingen har gått som en kule på internett, og flere spøker med sine egne erfaringer i lockdown - og hvor fristende det kan være med et lite opphold for seg selv.

England har i lang tid allerede hatt svært inngripende tiltak i kampen mot koronaviruset, og flere forskere i landet slår alarm om påvirkningen det har på befolkningen.

Psykologene i landet melder om en økning i stresslidelser hos befolkningen, og at stadig flere melder om symptomer som kan minne om utbrenthet.

Forskere på Oxford har også avdekket en økning i stress, depresjon og angst blant foreldre og de med omsorg for andre mennesker i hustanden. Også parforhold har fått en test i denne perioden - 23 prosent i forhold sier at de sliter med å få det til å fungere, og stadig flere ønsker å gå fra hverandre.

Det har også vært en økning på 300 prosent når det gjelder skilsmisse-søknader i England det siste året, skriver The Guardian.

