EU-domstolen: Biler i kjørbar stand må forsikres selv om de ikke brukes

Enhver bil i kjørbar stand må ha trafikkforsikring, selv om den ikke er i bruk, fastslår EU-domstolen.

Dommen falt i en sak der en sønn tok morens bil uten hennes vitende og døde i en ulykke. Den portugisiske kvinnen hadde ikke brukt bilen på lenge på grunn av sykdom og hadde parkert den foran huset sitt.

Hun hadde ikke formelt varslet bilmyndighetene om at den ikke lenger var i bruk, men den var ikke lenger dekket av trafikkforsikring.

I november 2006 tok sønnen bilen uten at hun visste det og uten hennes tillatelse. Bilen skled av veien, og sønnen og to medpassasjerer ble drept. Et garantifond i Portugal betalte den lovpålagte kompensasjon til de etterlatte, men krevde så kvinnen som eide bilen, for 4,4 millioner kroner.

Hun argumenterte med at hun ikke hadde ansvar i saken og at hun ikke var forpliktet til å betale forsikring, ettersom hun ikke hadde til hensikt å bruke bilen mer. Saken ble henvist til EU-domstolen for hjelp til å tolke regelverket.

Domstolen kom til at enhver bil som ikke formelt er trukket ut av bruk, og ellers er i kjørbar stand, må dekkes av en trafikkforsikring. Domstolen sa også at det ikke er noe i EUs regelverk som hindrer et utbetalende selskap i å søke regress fra en person som har unnlatt å tegne forsikring.

Saken er nå, med EU-domstolens fortolkning, tilbake i det portugisiske rettsvesenet.

