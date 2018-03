EU fant ingen løsninger med Erdogan

Ingen gjennombrudd ble oppnådd på toppmøtet mellom EUs ledere og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

EUs president Donald Tusk, EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og statsminister Bojko Borisov i EUs formannskapsland Bulgaria deltok alle på middagsmøtet, som fant sted i den bulgarske byen Varna mandag kveld.

Etterpå møtte de fire lederne pressen i samlet flokk. Tusk la ikke skjul på at avstanden i mange spørsmål er stor.

– Hvis spørsmålet er om vi fant noen løsninger eller kompromisser, så er svaret nei. Det jeg kan si, er at jeg tok opp alle våre bekymringer. Som dere vet, var det en lang liste, sa han.

Ønsker medlemskap

Erdogan benyttet anledningen til å kritisere EU og enkelte av EUs medlemsland for å være «overdrevent kritiske». Tyrkia må behandles realt hvis forholdet skal bli bedre, understreket han.

– Tyrkia er en viktig partner av strategisk betydning. Det er et stort land med en ung befolkning, sa Erdogan.

Presidenten slo likevel an en optimistisk tone for framtida. Ifølge ham ønsker Tyrkia å få opp tempoet i forhandlingene om tyrkisk EU-medlemskap.

Erdogan tok også opp Tyrkias ønske om visumfrihet for tyrkiske statsborgere og om fornyelse av tollavtalen mellom EU og Tyrkia.

Bekymring i EU

Anonymt forteller EU-kilder at EUs budskap til Tyrkia har vært et entydig «glem det» i alle de tre spørsmålene. Så lenge den politiske situasjonen i Tyrkia er som den er, er det verken aktuelt å gå videre i medlemskapssamtalene eller å tilby visumfrihet eller tollforhandlinger.

Det er spesielt de politiske utrenskningene i Tyrkia i kjølvannet av kuppforsøket i 2016 som har fått forholdet til å surne.

– Vi har forståelse for Tyrkias behov for å håndtere sikkerhetsutfordringer effektivt etter kuppforsøket og terrorangrepene som har rammet landet, men vi er bekymret for at noen av metodene som anvendes, undergraver grunnleggende friheter og rettsstaten i Tyrkia, sa Tusk.

Flere medlemsland mener utviklingen er så graverende at EU bør bryte medlemskapssamtalene helt.

Viktig flyktningavtale

Så langt har EU likevel vegret seg for å gå for hardt ut mot Erdogan. En viktig grunn er flyktningavtalen som ble inngått med Tyrkia i 2015. Denne regnes som avgjørende for å holde nede antall flyktninger og migranter som ankommer til Europa over Middelhavet.

Avtalen har gitt gode resultater, fastholdt Juncker etter toppmøtet. Han forsikret om at EU vil overholde sin del av avtalen og stille med nye milliarder i hjelp til de mange syriske flyktningene som oppholder seg i Tyrkia.

På pressekonferansen beskrev Juncker seg selv som romantisk, nostalgisk og litt melankolsk med tanke på forholdet til Tyrkia. Ifølge ham var toppmøtet preget av blandede følelser, men tydelige ord.

– Men det var et godt møte, for vi var i stand til å snakke helt åpent og ærlig om tingene, sa han.

(©NTB)

