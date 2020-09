EU har sikret Norge tilgang til en ny vaksine

Avtale nummer to er i boks.

EU-kommisjonen melder fredag at selskapet nå formelt har inngått avtale nummer to om å kjøpe inn en vaksine mot korona.

Selskapet har skrevet under på en avtale som sikrer EU opp til 300 millioner doser av subenhet-vaksinen som utvikles av de to selskapene Sanofi og GSK (GlaxoSmithKline).

Norge er en del av EUs ordning, og tildeles én prosent av vaksinene EU får.

De to selskapene har allerede inngått avtale om salg av 100-500 millioner doser til USA, og 60 millioner doser til Storbritannia.

Lenge til den kommer

Det er likevel lenge til en eventuell vaksine fra selskapene vil dukke opp:

Vaksinen er nettopp gått inn i en kombinert fase 1/2-studie, og håpet er at de skal starte på den avgjørende fase 3-studien i slutten av året.

- Hvis alt går som det skal, og vaksinen blir godkjent, håper selskapene å ha en vaksine klar innen andre halvår 2021, skriver EU i en pressemelding.

Selskapene sikter på en produksjonskapasitet på én milliard doser i året.

En del av avtalen er en donasjonsordning der vaksiner kan bli gitt til det verdensomspennende vaksineprogrammet COVAX.

Vaksinen baserer seg på vaksineteknologien som på norsk kalles Subenhet, og den er en videreutvikling av en av Sanofis influensavaksiner. I en subenhetvaksine benytter hele viruset i vaksinen, men en liten delen liten del av viruset som skal lære kroppen å gjenkjenne og angripe viruset om man blir infisert.

Les også: Verdens største legemiddelkonsern: Vaksinen trolig klar før jul

En rekke avtaler på gang

Dette er den andre signerte avtalen EU har inngått. Den første var med AstraZeneca, som håper å levere vaksiner allerede i desember.

I tillegg har EU inngått intensjonsavtaler med selskapene Johnson & Johnson, CureVac, Moderna og BioNTech/Pfizer.

De to sistnevnte selskapene er de to som USA har uttrykt håp om at kan starte å levere vaksiner allerede i månedsskriftet oktober/november.

Les også: Tre vaksiner kjemper om å bli godkjent først - favoritter kan skape ekstra utfordringer