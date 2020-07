EU-kommisjonen godkjenner Remdesivir til bruk i behandling av covid-19

EUs medlemsland går inn for at legemiddelet kan brukes til å behandle koronapasienter.

Den europeiske helsemyndighet (EMA) har tidligere anbefalt at legemiddelet godkjennes. USA har allerede godkjent Remdesivir for behandling av covid-19.

- Dagens autorisasjon av den første medisinen for å behandle covid-19-pasienter er et viktig steg i kampen mot dette viruset. Vi gir denne autorisasjonen på under en måned etter at søknaden ble sendt inn, som klart og tydelig viser EUs vilje til å handle raskt når nye behandlingsmåter blir tilgjengelige.

- Vi vil snu hver stein i jakten på å finne effektive behandlinger eller vaksiner mot koronaviruset, sier helsekommissær Stella Kyriakides i en pressemelding fredag.

Gjennom EØS-avtalen blir Remdesivir også godkjent i Norge, sier Legemiddelverket til VG.

Tømt alle lagre

Dette er gode nyheter for innbyggerne i Europa, men det kan ta lang tid før Europas innbyggere kan ta legemiddelet i bruk. USA har nemlig støvsugd markedet de neste tre månedene.

– De har tilgang til det meste av forsyningen av Remdesivir, så det er ikke noe igjen til Europa, sa seniorforsker Andrew Hill ved Liverpool University, til avisen The Guardian, i starten av juli.

Remdesivir er det første legemiddelet som ble godkjent av helsemyndighetene i USA for behandling av covid-19-viruset. Én behandling av alvorlig syke koronapasienter koster om lag 22.700 kroner, opplyser legemiddelfirmaet Gilead.

USA har nå kjøpt mer enn 500.000 doser av medisinen. Det er hele Gileads produksjon i juli og 90 prosent av produksjonen for august og september.