EU-kommisjonens leder: - Vaksinen kommer i april

EU forventer å få koronavaksinen i april.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier EU-landene vil få sine vaksiner i april, melder NRK.

Dette anslaget beskrives som et best case-scenario. Vurderingen er at kapasiteten vil være 20-50 millioner per måned.

Smitten øker i hele Europa, og felles tiltak mot viruset var tema på en pressekonferanse onsdag. Der adresserte også von der Leyen spørsmålet om når EU-landene kan vente å få en vaksine.

- Situasjonen er veldig alvorlig, men vi kan forsinke spredningen av viruset hvis alle tar ansvar. Vi har lært av den første bølgen. I dag trapper vi opp vår felles respons, var budskapet fra EU-kommisjonens leder på en pressekonferanse.

På pressekonferansen varslet von de Leyen også at EU skal bruke 100 millioner euro, eller nesten 1,1 milliarder kroner på hurtigtester for koronaviruset, melder NTB.

– Raske antigentester kommer nå inn på markedet. De kan spille en viktig rolle, og vi skal nå foreslå hvordan de kan bli godkjent i EU, sa hun.

Torsdag skal EU-lederne i et videomøte der von der Leyen vil be om mer koordinert testing og smittesporing innad i EU.

De såkalte hurtigtestene regnes ikke som like pålitelige som de vanlige PCR-testene, men testsvar er tilgjengelige på så lite som 15 minutter, istedenfor flere dager.