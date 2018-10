Flere EU-land er nå i gang med forberedelser til at Storbritannia kan komme til å forlate unionen uten en avtale.

– Vi er godt i gang. Alle er involvert arbeidet, og vi er naturligvis nødt til å gjøre dette arbeidet, sier Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen.

Flere europa- og utenriksministere i EU var tirsdag samlet i Luxembourg for å holde møter blant annet om brexit.

Fra møtet kom det meldinger om at flere land er i gang med å forberede seg på at Storbritannia kan komme til å forlate unionen uten en avtale. EU-president Donald Tusk sa mandag at et scenario uten avtale er mer sannsynlig enn noen gang tidligere.

Sveriges EU-minister sier at også de er i gang med forberedelsene.

– Vi må forberede oss på risikoen for at det blir en «no deal». Vi har derfor tatt i bruk verktøy i Sverige så bedriftene kan håndtere dette, sier Ann Linde.

Også Tyskland og Frankrike sier at de jobber med løsninger som kan iverksettes dersom Storbritannia forlater unionen uten at forhandlingene med EU om en «skilsmisseavtale» fører fram.

