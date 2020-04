EU-landene enige om krisepakke til en verdi av 500 milliarder euro

Finansministrene i EU-landene er enige om en krisepakke til en verdi av 500 milliarder euro som skal hjelpe land som er hardt rammet av koronakrisen.

Saken oppdateres.

– Europa har fattet en avgjørelse og er klar til å møte alvoret i krisen, skriver Frankrikes finansminister Bruno Le Maire på Twitter torsdag kveld.

Frankrike og Italia har imidlertid ikke fått gjennomslag for sitt krav om en felles ordning for låneopptak for europeiske stater.

Få siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

Det var onsdag ingen enighet mellom EU-landenes finansministre, etter 16 timers samtaler, og samtalene har fortsatt torsdag.

– Vi nærmet oss en avtale, men vi er ikke helt der ennå, skrev Europagruppens leder, Mario Centeno på Twitter onsdag morgen.

Den største uenigheten skal ha dreid seg om utstedelsen av såkalte korona-obligasjoner, som ville innebære at alle eurolandene ville fått et felles ansvar for gjelden den økonomiske krisepakken innebærer.

Tyskland, Østerrike, Nederland og Finland har vært sterkt imot dette, mens Spania, Italia og Frankrike står på motsatt side. De vil at landene tar et felles ansvar for gjelden som opparbeides når EU skal bidra til å redde arbeidsplasser og bedrifter som risikerer å forsvinne som følge av pandemien.

Spania, Italia og Frankrike er spesielt hardt rammet av koronapandemien, og flere politikere har advart om at hele EU-prosjektet står i fare hvis ikke EUs medlemsland viser mer solidaritet.

Les også: Video viser hvor lenge aerosolpartikler kan henge i lufta: - Grunn til å følge rådene

Les også: I New York er ansiktsmasker den nye normalen - nå advarer smittevernekspert også mot å håndhilse