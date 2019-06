EU-rapport: Økt turisme kan bli et problem på Santorini

En rapport fra EUs transportkomité advarer om at Santorini ikke klarer å håndtere det økende antallet turister til det populære feriemålet, med mindre det settes i gang tiltak.

Det skriver The Economist.

Med mer enn 5,2 millioner innlegg under taggen «Santorini» på Instagram er det ingen tvil om at det er et populært feriested.

I løpet av de fem siste årene har antall overnattinger på det greske ferieparadiset Santorini økt med 66 prosent, ifølge The Economist.

Med sosiale medier er det svært lett å vise fram fine plasser man har vært på, og spesielt influensere med flere ti- og hundretusener av følgere kan lett friste andre.

Men den økende turismen er ikke bare positiv.

Må regulere turismestrømmen

En rapport fra EUs transportkomité viser at overfloden av turister setter framtiden til ferieturismen i fare.

- Mangelen på styring av turismen, og strategisk styringssamarbeid mellom lokale og nasjonale myndigheter, kan sette fremtidens destinasjon i fare, står det i rapporten.

Det kommer også fram at det er nødvendig å innføre en effektiv politikk for å styre og regulere den økende turismestrømmen, for å lette på de negative konsekvensene som overturisme kan ha for lokalsamfunnet.

- Det er nødvendig å bevare destinasjonen slik den er, forhindre forverring og beskytte framtidens turismeaktivitet på øya, skriver de videre i rapporten.

Størst problem i sommersesongen

Det er ingen tvil om at Santorini er Instagram-vennlig, men mellom mai og oktober er overbefolkning et problem på øya. Konsekvensene er permanente for både øya og lokalbefolkningen.

- Lokalbefolkningen har flest bekymringer relatert til trafikkproblemer, overbefolkning og overbelastning av anlegg og infrastrukturer, vann- og energimangel, kulturforskyvning og en økning av korttidsleie av boliger gjennom Airbnb, forklarer EUs transportkomité i rapporten.

Både innbyggerne og sesongarbeidere vil oppleve store økonomiske konsekvenser som følge av at det blir mer lukrativt å leie ut boliger en og en natt til turister, enn over en lengre periode til arbeidere som trenger en rimelig plass å bo.

Overbelastningen på Santorini oppleves også som et problem for turistene selv. De opplever problemer knyttet til blant annet trafikk, avfallshåndtering og miljøforringelse, ifølge rapporten. Disse problemene kan påvirke hvor attraktiv reisemålet blir i framtiden.

Nettavisen har plukket ut noen av Instagram-bildene som er tagget med Santorini.