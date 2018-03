EU tar nye skritt mot «militær Schengen-sone» 

EU-kommisjonen varsler en rekke nye tiltak som skal gjøre det lettere å flytte militære styrker raskt fra land til land i Europa.

I dag er Europa fullt av flaskehalser som gjør det vanskelig å nå fram med militære forsterkninger.

Nå har EU og NATO satt i gang et omfattende samarbeidsprosjekt for å rydde opp. Målet er å få på plass det enkelte kaller en «militær Schengen-sone» der soldater og militærutstyr kan flyttes raskt på tvers av landegrensene uten å forsinkes av grensekontroller og byråkrati.

Onsdag la EU-kommisjonen fram en egen handlingsplan for innsatsen.

– Ved å legge til rette for større militær bevegelighet i EU kan vi forhindre kriser mer effektivt, utplassere styrkene våre mer effektivt og reagere mer effektivt når det oppstår utfordringer, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

I handlingsplanen kommer det fram at både bruer og jernbanespor trenger utbedring for å settes i stand til å bære tungt militærutstyr.

EU-kommisjonen vil nå sette i gang en storstilt kartlegging for å finne ut hvor behovet for utbedringer er størst. Innen 2019 skal en liste med prioriterte prosjekter legges fram. Penger fra EU-budsjettet kan bli brukt til å finansiere utbedringene.

Et annet tiltak er forenkling av regler for tollklarering og frakt av farlig gods. Her kan forslag til lovendringer komme allerede i løpet av året.

(©NTB)

