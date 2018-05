EU-topp: – Verden er i kaos 

Kaos, konfrontasjon og konflikt er i ferd med å fortrenge fornuften i verdenspolitikken, mener EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Utenrikssjefen tegnet et dystert bilde av situasjonen da hun holdt tale under en Europa-konferanse i Firenze fredag.

– Verdens tilstand i dag er en tilstand av kaos, en forvirret spredning av kriser der konflikt og konfrontasjon ser ut til å fortrenge fornuften, sa hun.

Det som trengs, er tålmodig arbeid for å bygge konsensus og kompromisser som alle kan tjene på, ifølge Mogherini. Problemet er bare at slik konsensusbygging avfeies som naivitet.

– Det er akkurat når det ikke går bra at vi har størst behov rasjonalitet, sindighet, forutsigbarhet, respekt og dialog for å unngå de verste scenarioene, for å unngå at konflikter spinner ut av kontroll, for å holde spenninger nede og bevare det som fungerer, slik vi er fast bestemt på å gjøre med atomavtalen med Iran, sa hun.

I talen advarte Mogherini mot å gi etter for ødeleggelsestrangen.

– Men det ser ut til at det er mer på moten å skrike, rope, fornærme og bølle og systematisk ødelegge og rive fra hverandre alt som allerede er på plass.

