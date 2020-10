EU-topper vil ha tettere samarbeid mot koronapandemien

Koronakrisen preget flere temaer på EU-toppmøtets siste dag. Unionens øverste leder manet til mer samarbeid og bedre samordning.

– Målet er å hindre spredning og styrke samarbeidet og koordineringen mellom medlemslandene. Vi vil også øke den felles innsatsen for vaksiner og sikre at alle medlemsstater og samarbeidspartnere får tilgang når en vaksine er klar, sier EU-president Charles Michel på den avsluttende pressekonferansen.

Også EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen var opptatt av å holde smitten nede og unngå å havne i en situasjon lik den som oppsto i våres. Hun etterlyste bedre samordning av risikovurdering og tiltak.

– Kort sagt handler det om fargekoder. Hva betyr det at en region er rød eller oransje eller grønn. Hva er de felles reglene? Jeg vil oppfordre medlemslandene til å bli enige, slik at dette blir tydeligere, sa hun og viste til et forslag fra kommisjon tidligere i høst.

Motstandsdyktig

Digital omstilling og styrking av EUs indre marked var også temaer på siste møtedag. For sistnevnte var pandemien igjen relevant.

– Vi må bli mer motstandsdyktige og mindre avhengige enn det vi så smertefullt opplevde at vi var under covid-krisen, understreket Michel, men la til:

– Dette handler ikke om å reparere det indre markedet, men sikre at det fungerer enda bedre.

Von der Leyen påpekte på sin side at et velfungerende fellesmarked er av avgjørende økonomisk betydning.

– Handel utgjør rundt en firedel av bruttonasjonalprodukt og står for 60 millioner arbeidsplasser.

Digitale investeringer

En viktig strategi for å sikre at EUs økonomi skal være konkurransedyktig i fremtiden er digital omstilling. Sammen med grønn omstilling er der sentralt i von der Leyens program for kommisjonen hun leder.

I tillegg til å legge til rette for bruk av store datamengder som samles inn i næringslivet, og sørge for regulering av kunstig intelligens, vil hun bedre den digitale infrastrukturen i EU.

Det skal blant annet skje med investeringer fra den enorme gjenreisingspakken medlemslandene ble enige om i sommer. Nå forhandles det med EU-parlamentet om å få den vedtatt, og dette ble det orientert om på toppmøtet.

– Det er uenighet mellom medlemsstatene og parlamentet på visse områder, men det er viktig for troverdigheten at vi kan startet å levere, sa Michel og la til at det er stor vilje til å få pakken på plass.

Brexit-samtale lørdag

Til sist fikk EU-lederne en oppdatering på forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Den siste runden avsluttes samtidig med toppmøtet, og lørdag skal von der Leyen ha et videomøte med den britiske statsministeren Boris Johnson.

– Vi skal oppsummer situasjonen og se på tiden vi har foran oss. Det er best med en avtale, men ikke for enhver pris, sa hun og la til at fiskeri og konkurranseregler fortsatt er vanskelige temaer.

EU har sagt at en avtale bør vær på plass innen utgangen av oktober for at det skal være mulig å få den vedtatt før nyttår. Da går overgangsperioden etter brexit ut. Johnson har satt en frist til midt i måneden, når det igjen er duket for toppmøte i Brussel.

(©NTB)