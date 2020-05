EU vil åpne grensene mellom land med lik smittesituasjon først

EU-kommisjonen legger opp til en gradvis åpning av Europas grenser så snart smittesituasjonen tillater det og vil begynne med land med lik utvikling.

Onsdag la kommisjonen fram sin plan til hvordan reiselivet kan komme på fote igjen og grensene mellom EU- og Schengen-landene kan åpnes for reisende igjen i kjølvannet av covid-19-pandemien.

Kommisjonen beskriver dagens situasjon som fase 0, med restriksjoner på ikke-nødvendige reiser. Neste fase innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tillater det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme. Og det er her man ser for seg å begynne med land der smitte situasjonen er lik. Tyskland har allerede sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, 15. juni.

I det som omtales som fase 2, skal alle koronarelaterte reiserestriksjoner oppheves, mens nødvendige helsetiltak fortsatt skal være på plass.

Onsdag meldte også nyhetsbyrået Reuters at EU-kommisjonen vil anbefale at det blir påbud om å ha på seg munnbind på fly og flyplasser.

De har derimot ikke noen foreløpige anbefalinger om tomme midtseter i flyene.

Overgangen til en ny fase bør være fleksibel, skriver kommisjonen og legger til at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengere tiltak dersom smittesituasjonen forverres.

