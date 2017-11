EU vil be Norge om å innføre våpenembargo

Norske myndigheter vil vurdere å slutte seg til EUs sanksjoner mot Venezuela.

EUs utenriksministre vedtok mandag målrettede sanksjoner mot Venezuela. Sanksjonene innebærer blant annet et forbud mot salg av våpen, og annet utstyr som kan brukes til undertrykking, til Venezuela.

Formålet er å legge press på president Nicolás Maduro og hans venstreorienterte regjering, som EU mener har systematisk undertrykt den politiske opposisjonen i landet.

EU etablerte også grunnlaget for et rettslig rammeverk for sanksjoner, som inkluderer reiseforbud og økonomiske sanksjoner mot myndighetspersoner, men valgte ikke å innføre slike sanksjoner mot enkeltpersoner på nåværende tidspunkt.

Våpenembargo

Utenriksdepartementet (UD) sier de ikke utelukker å slutte seg til EUs straffereaksjoner mot Venezuela.

- Norge slutter opp om EUs restriktive tiltak i de fleste tilfeller, og vi vil ta stilling til denne konkrete saken når vi får en formell tilslutningsanmodning fra EU, sier pressetalsperson i UD, Astrid Sehl, til Nettavisen.

EU opplyser at Norge vil bli spurt om å støtte opp om sanksjonene mot EU.

- EU vil invitere en rekke likesinnede land, inkludert Norge, til å slutte seg til disse sanksjonene, sier pressetalskvinne for utenriks- og forsvarspolitikk i Rådet for Den europeiske union, Virginie Battu, til Nettavisen.

- Når vi har fått deres respons, utsteder vi en erklæring over land som har besluttet å tilslutte EU-sanksjonene. Det tar som regel ikke så lang tid før vi sender ut denne tilslutningsanmodningen, sier Battu.

- Mest effektive botemiddelet

Norskvenezuelaneren og aktivisten Thor Halvorssen, som har engasjert seg sterkt i situasjonen i hjemlandet, håper norske myndigheter vil følge etter EU.

- Hvis Norge mener alvor med å straffe dem som begår brudd på menneskerettigheter og dem som har involvert seg i kleptokrati (styre som sulter ut befolkningen med henblikk på egen vinning red.anm.), må de slutte seg til andre frie nasjoner i å avvise ansvarlige individer, sier Thor Halvorssen, som er leder for Oslo Freedom Forum, til Nettavisen.

- Sanksjoner er helt avgjørende. Dette er det mest effektive, ikke-voldelige botemiddelet, sier han.



En norsk våpenembargo mot Venezuela vil imidlertid ha liten praktisk betydning, ettersom salg av våpen og forsvarsmateriell fra Norge til Venezuela er så godt som ikke-eksisterende.

- UD er ikke kjent med at det i perioden 2015-16 har funnet sted norsk eksport av forsvarsmateriell, eller flerbruksvarer til militær bruk, til Venezuela, sier Sehl og henviser til en Stortingsmelding.

Thor Halvorssen, leder og grunnlegger av Oslo Freedom Forum.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ikke har vært noe eksport av forsvarsmateriell eller våpen til Venezuela de siste ti årene.

Avventer flere tiltak

EUs utenriksministre opplyser at de avventer med å innføre ytterligere sanksjoner mot myndighetspersoner i Venezuela, ettersom de fortsatt håper landet vil finne en fredelig, dialogbasert vei ut av den økonomiske og politiske krisen, skriver The New York Times.

USA har allerede innført økonomiske sanksjoner mot enkelte myndighetspersoner i Venezuela, inkludert president Maduro.

Venezuela er et dypt splittet land, som styres av president Nicolás Maduro (øverst til høyre). Over hundre mennesker har blitt drept i år i de langvarige demonstrasjonene og protestene mot den sittende regjeringen i landet.

Venezuela reagerer kraftig på sanksjonene, og hevder EU bryter internasjonal lov ved å blande seg inn i landets interne anliggender.

- De europeiske institusjonene viser sin elendige og skammelige underkastelse overfor diktatene til USAs regjering, skriver utenriksdepartementet i Caracas i en pressemelding, ifølge NTB.

Kritikerne mener president Maduro har drevet landet til randen av kollaps. Landet sliter med økonomisk nedgang, blant annet som følge av lave oljeinntekter, og har en inflasjon på 700 prosent, skriver The Times. Videre er landet dypt splittet, og over hundre mennesker har blitt drept i år i de langvarige demonstrasjonene og protestene mot den sittende regjeringen i landet.

