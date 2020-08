Europa: Her er smittetrykket høyest nå - Storbritannia ruller ut omfattende testprogram

Smittetallene fortsetter å stige blant annet i Storbritannia. Nå lover regjeringen ny og raskere covid-19-testing.

Smittetrykket øker blant annet i Storbritannia, Irland, Sverige, Hellas og Østerrike, viser ferske tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC onsdag.

Se tabell nederst i saken.

Varsler omfattende testprogram

Storbritannia har nå 41.381 bekreftede smittetilfeller totalt og har de siste 14-dagene 21 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Her varsler myndighetene nå et omfattende testprogram. Planen er rask og omfattende testing av befolkningen, slik at man kan få kontroll med viruset og lette på restriksjoner som har lammet økonomien, melder nyhetsbyrået Reuters.

For Irland er det tilsvarende tallet 25,4, for Hellas 24,4, for Østerrike 27,1.

Spania og Malta topper lista med henholdsvis 130,8 og 104,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Norske reiseråd blir endret

Folkehelseinstituttet har allerede levert sin anbefaling til regjeringen om at Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike blir røde når bestemmelsene om innreisekarantene skal oppdateres denne uken.

Den siste tiden er det rapportert om et betydelig økende smittepress i flere land og regioner i EU/EØS.

Den såkalte 14-dagers insidensen er et viktig parameter når norske myndigheter skal vurdere hvilke land som skal rødlistes når de oppdaterer sine reiseråd.

Her er det norske kravet for å stå på gul liste uten krav om innreisekarantene at det er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innebyggere siste to uker.

Et annet parameter er at det er mindre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Danmark, Finland og Sverige vurderes på regionalt nivå. Island og øvrige EU/EØS/Schengen-land vurderes på nasjonalt nivå.