Europa opplever sommerens andre intense hetebølge

Venter 42 grader i Paris torsdag.

OSLO (Nettavisen): Frankrike satte nye rekorder tirsdag med temperaturer over 40 grader og de neste dagene ventes varmerekordene å falle i Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland og trolig Storbritannia, melder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) onsdag.

Venter 42 grader i Paris

Temperaturen ventes å nå 42 grader i Paris torsdag, ifølge franske meteorologer.

Ved Igueldo-obsevatoriet nord i Spania ble det tirsdag målt 39 grader, melder spanske meteorologer i AEMET.

Et bilde fra Copernicus-satellitten tirsdag viser situasjonen i Europa med mørk røde farge for de høyeste temperaturene.

- Kraftig høytrykk

- Det som dominerer værsituasjonen nå er et kraftig høytrykk som ligger over Sentral-Europa og Skandinavia. Videre har vi et lavtrykk vest for Irland som skyver varmluften nordover, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til Nettavisen onsdag.

Han sier varmen i Sentral-Europa ventes å kjøles litt etterhvert, men gå nordover.

I Norge får Øst-Finnmark - som var varmest i landet onsdag - pålandsvind og synkende temperaturer, mens resten av landet - opp til Sør-Troms - får veldig varme sommertemperaturer, ifølge meteorologen.

Råd under hetebølge

WMO gir disse rådene når det er ekstremt høye temperaturer:

Hold deg i skyggen Hold deg innendørs når det er som varmest Drikk mye vann Unngå anstrengende aktiviteter