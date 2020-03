Europa sliter med å kontrollere virusspredning

Europa famler i sine forsøk på å få kontroll på virusepidemien. Koronaviruset er nå påvist i alle vesteuropeiske land, og smitten fortsetter å spre seg.

EUs smittevernmyndigheter fastslo mandag at det er moderat til høy risiko for å bli smittet i EU-landene.

– Vi bør ikke gi etter for panikk, men situasjonen vil trolig fortsatt bli verre, sier EUs krisehåndteringskommissær Janez Lenarcic.

Så langt er det påvist rundt 2.100 smittetilfeller i EU, hvorav 38 har dødd. Ingen tror at epidemien er over med det første.

I et forsøk på å samordne innsatsen har EU dannet et felles responsteam. 18 EU-land har også gått sammen om å kjøpe beskyttelsesutstyr. Men ingen EU-land viser tegn til å ville innføre grensekontroller som følge av viruset.

Utstyrsmangel?

Samtidig erkjenner Verdens helseorganisasjon (WHO) at lagrene med medisinsk utstyr som trengs for å hindre spredning av viruset, begynner å gå tomme.

– Det vi ser nå, er at etterspørselen har vært langt større enn tilgjengelige lagre, og vi sliter med å få tilgang til flere forsyninger, sier Robert Blanchard fra WHO.

Organisasjonen ber nå alle land sørge for å ha respiratorer til bruk i intensivbehandling på lager.

Selv om EU nå forsøker å samordne innsatsen mot covid-19-viruset, er det mange bedrifter og regioner som tar saken i egne hender.

Blant annet har Lufthansa besluttet å stanse flyginger til visse deler av Italia og Asia. Tiltaket rammer flyginger til Italia, Hongkong og Sør-Korea i mars og april. Fra før av har selskapet innstilt flyginger til det kinesiske fastlandet fram til 24. april og fram til Teheran 30. april.

Portugal, Jordan og New York

Mandag konstaterte også Portugal og Jordan smitten for første gang. Det samme gjorde storbyer som New York City, Moskva, Berlin og Jakarta.

I Frankrike er bokmessen i Paris avlyst. Den skulle vært arrangert 20.–23. mars med over 5.000 deltakere. Og museet Louvre holdt mandag stengt for andre dag på rad fordi de ansatte nekter å gå på jobb i frykt for smitte.

Franske myndigheter har bedt folk slutte å håndhilse, og også i Tyskland avstår nå folk fra å ta hverandre i hendene. Det fikk blant annet statsminister Angela Merkel merke da hun mandag forsøkte å hilse på sin egen innenriksminister Horst Seehofer. Han smilte og lot være å strekke fram hånda.

Italias helsevesen under press

I Italia, som er verst rammet i Europa, er smitten nå registrert i 16 av landets 21 regioner. Rundt 1.700 mennesker er smittet – en dobling siden før helgen – hvorav 34 er døde og 83 er blitt friske.

Epidemien har skapt et så stort press på helsevesenet at pensjonerte leger nå blir bedt om å steppe inn, og sykepleierstudenter får framskyndet uteksamineringen.

10 prosent av legene og sykepleierne i regionen Lombardia i Nord-Italia er tatt ut av tjeneste fordi de sitter i karantene på grunn av viruset, melder nyhetsbyrået AP.

Også en 60 år gammel regional minister i Lombardia er smittet, og hele provinsregjeringen blir testet for viruset.

Norge på topp i Norden

I Norden ligger fortsatt Norge på topp med 19 smittetilfeller, etterfulgt av 14 i Sverige, seks i Finland, fire i Danmark og tre på Island.

Samtidig har flere land øst i Europa ennå ikke registrert et eneste tilfelle. Det gjelder blant annet Polen.

I Kina begynner landets drastiske tiltak – som å sette 56 millioner innbyggere i Hubei-provinsen i karantene – å betale seg. Antall nye smittetilfeller fortsetter å synke, og fra søndag til mandag ble det registrert «kun» 202 nye smittetilfeller, mens Sør-Korea meldte om 599 nye tilfeller i samme periode.

På verdensbasis er over 89.000 mennesker smittet i til sammen 60 land, mens antall døde har passert 3.000. Over 80.000 av smittetilfellene og over 2.900 av dødsfallene er registrert i Kina.

