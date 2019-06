Europa svetter i rekordvarme

Frankrike har satt ny varmerekord med 45,8 grader. Rekorder er satt også i flere andre europeiske land. Så langt har hetebølgen krevd minst tre liv.

Rekorden ble satt like etter klokken 16 fredag i småbyen Gallargues-le-Montueux sørøst i Frankrike, midt mellom byene Montpellier og Nîmes.

En time tidligere ble det målt 45,1 grader i Villevieille, like i nærheten. Det er første gang siden man begynte med målinger at det er målt temperaturer over 45 grader i Frankrike.

Den forrige rekorden var på 44,1 grader fra august 2003 i Saint-Christol-les-Ales og Conqueyrac. Også den gang ble rekorden satt under en hetebølge. Hetebølgen i 2003 bidro til at 15.000 personer døde i Frankrike og til sammen rundt 70.000 i hele Europa.

- At den rekorden blir slått så tidlig på året, er helt eksepsjonelt, ser meteorologen Christelle Robert.

Carpentras ligger nær Avignon i Rhône-dalen, i ett av fire områder der franske myndigheter for første gang har utstedt rødt farevarsel, det høyeste på skalaen.

4.000 skoler

Rundt 4.000 skoler holdt stengt i Frankrike fredag, og sportsarrangementer ble avlyst. Fotball-VM for kvinner går imidlertid som planlagt. Fredag møtes Frankrike og USA til kvartfinale i Paris, der det meldes om litt over 30 grader på kvelden.

Mesteparten av Frankrike er dekket av oransje farevarsel, som er det neste høyeste på skalaen. I Paris, Lyon, Marseille og Strasbourg har myndighetene forbudt de mest forurensede bilene fra å legge ut på veien.

VANNLEK: Barn leker i en fontenepark i Paris, som opplever rekordvarme. Foto: Kamil Zihnioglu (AP)

I Grenoble møtte innbyggerne stengte svømmeanlegg etter krav fra livvakter, etter at flere muslimske kvinner trosset et lokalt forbud mot å bade iført såkalt burkini.

Motorveioperatører deler ut vann til bilister og gir råd på både fransk og engelsk til turister. Det statlige jernbaneselskapet SNCF oppfordrer passasjerer til å avlyse eller utsette reiser, og tilbyr fram til søndag full refusjon eller gratis bytte til nye billetter.

- Farlig for alle



Statsminister Édouard Philippe ber folk utvise forsiktighet under det han kaller en «usedvanlig tidlig og usedvanlig intens» hetebølge.

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn ber folk ta forholdsregler og mener mange tar for lett på farene ved ekstrem varme.

FONTENE: En mann kjøler seg ned i en fontene i Warszawa i Polen, der det er satt ny varmerekord for juni. Foto: Czarek Sokolowski (AP)

Hun viser til at folk fortsatt etterlater barn i parkerte biler og legger ut på joggeturer når sola steiker som varmest, stikk i strid med myndighetenes råd.

- Slik varme er farlig for alle, og ved fysisk aktivitet utendørs kan den være drepende, sier landets helsedirektør Jerome Salomon.

DUKKERT: Badende kjøler seg ned i Genèvesjøen i Sveits. Foto: Jean-christophe Bott (AP)

Flere døde

I flere andre europeiske land settes det juni-rekorder, og varmen krever liv.

En 17-åring som drev innhøsting i utenfor Cordoba sør i Spania, falt sammen som følge av heteslag og døde. I Valladolid kollapset og døde en 93 år gammel mann på gaten. Også dette dødsfallet skyldtes heteslag, opplyser politiet i den spanske byen.

Det er også meldt om hetebølge-relaterte dødsfall i Italia, Frankrike og Tyskland, i hovedsak blant eldre mennesker. I Milano i Italia ble en hjemløs 72-åring funnet død på hovedjernbanestasjonen fredag, trolig etter å ha fått illebefinnende i varmen, opplyser lokale myndigheter.

Varme tyskere tar avkjølende bad, noe som kan ha bidratt til at fire mennesker mistet livet i drukningsulykker.

Skogbrann

Enkelte deler av Tyskland opplever vannmangel, og i de hardest rammede områdene av landets mest folkerike delstat Nordrhein-Westfalen vanker det bøter på nærmere 10.000 kroner for dem som blir tatt i å vanne plenen.

KATALANSK BRANN: Store brannmannskaper kjemper mot flammene i knusktørt terreng i Torre del Espanol-området sørvest for Barcelona. Foto: Jordi Borras (AP)

I Torre del Espanol-området sørvest for Barcelona i Spania selvantente en dynge med hønsemøkk i varmen og utløste en stor skogbrann. Hundrevis av brannfolk og soldater, samt seks vannbombefly, kjemper mot flammene i det knusktørre, kuperte området, der det fredag var ventet opp mot 42 varmegrader.

Fredag hadde 6.500 hektar skog gått tapt, og det er frykt for at 20.000 hektar vil være svidd av før brannen er slukket.

