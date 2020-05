Europas grusomste forfølgelser skjedde i Norge - og du har «aldri» hørt om dem

Norgesferie? Besøk Satans nedgang til helvete.

Jeg ante ikke at Europas mest omfattende og brutale hekseprosesser skjedde i Norge. Vardø var åstedet for de verste hekseprosessene i Europa, sett i forhold til folketallet.

«Det særegne ved prosessene i Finnmark lå i omfanget, brutaliteten, innholdet av djevellære i tilståelse samt det samiske innslaget» står det i boka Ved porten til helvete av Rune Blix Hagen.

Ikke et fiskevær var uberørt, naboer angav hverandre, under tortur angav de igjen sine mange «medskyldige». Mer enn 90 mennesker ble dømt til døden på bålet før galskapen tok slutt.

Les også: MDG får sin første ordfører: - Trist å ta plassen fra min bror

Den brennende stolen

På Steilneset er «heksemonumentet» et minnesmerke over disse prosessene på 1600-tallet. Det er en gåte at Frognerparken i Oslo og Bryggen i Bergen er så kjent, og det mektige og vakre Steilneset så ukjent. Minnesmerket består av to deler.

Det ene er en lang sakral bygning på pillarer, en slags kirke inspirert av fiskehjell (ok, det hørtes rart ut, men jeg kan love at det vil ta pusten av deg når du kommer inn i det). Dernest er det selve monumentet: En brennende stol, laget i en slags jern-installasjon.

Så flott kunst og arkitektur har du ikke sett i Norge før, og de som laget dette er da ikke heller norske, men fra verdensscenen for å lage nettopp slike ting. Tekstene i minnesmerket er laget av historiker Liv Helene Willumsen, hun tok utgangspunkt i rettsreferatene fra hekseprosessene.

Jeg begynte å gråte da jeg var der, og det har jeg virkelig ikke gjort i noe norsk museum før.

Dronning Sonja sammen med arkitekt Peter Zumthor (t.h.) og Jerry Gorovoy i glasshuset på Steilneset minnested (for ofrene for hekseprosessene i Finnmark) i Vardø i juni 2011. Gorovoy er assistenten til den avdøde verdenskjente kunstneren Louise Bourgeois, som er skaperen av stolen og flammen i glasshuset. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Les om minnesmerket/museet her og for særlig kunstinteresserte, les mer her.

Les også: Satset 123 millioner - her ble det innertier

Kunstbyen Vardø

Steilneset er ikke det eneste stedet å få med seg av verdenskunst i Vardø. Byen har mange fraflyttede hus som står og forfaller - midt i sentrum.

Street-art-kunstnere fra hele verden ble invitert opp dit for å male, slik at hele byen har blitt til en kunstinstallasjon.

Miksen alminnelig, levende by, fraflyttede bygninger og grafittikunst av klasse er - breathtaking.

Gatekunst på en gammel lagerbygning i Vardø havn. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Også vår nære krigshistorie er særlig tydelig i denne delen av landet.

Partisanbygda

Kiberg ligger noen kilometer sør for Vardø og er kjent for partisanenes innsats under krigen, da de etter opplæring i Sovjetunionen kjempet mot tyskerne i Norge. Etter krigen ble de sett på som svikere, og de fikk ingen anerkjennelse før Kong Olavs tale ved kransenedleggelsen i 1983.

«Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her enn i andre deler av landet», sa kong Harald i 1992.

Nettavisen Pluss: Ble rik på eiendom og flyttet til Spania – slik tjener han millioner uten å jobbe

Porten til Satans rike

Også landskapet er noe av det mest spesielle i Norge. Veien mellom Vardø og Hamningberg, et par mil nord for Vardø, er et svart, forrevet klippelandskap.

På 1600-tallet mente danske embedsmenn at Vardø Amt var porten til Satans rike. Veien mellom Vardø og Hamningberg ser da også slik ut.

Veien mot Hamningberg. Foto: Berit Keilen (NTB scanpix)

Fugleparadiset Hornøya

Dersom du synes natur er mer interessant enn historie har Vardø helt unike ting å by på, også der: Verdens beste arktiske fugledestinasjon ligger ti minutters båttur utenfor Vardø havn. Det går turer flere ganger daglig sommerstid og turen deles med fugleturister, slike som reiser verden rundt på fuglesightseeing.

Da jeg var der for fem år siden drasset asiatene rundt på digre objektiver med futteral i samme stoff som antrekket. I land på øya er du omgitt av lundefugl, skarv, lomvi og alke. Det føles som å være en del av et TV-program på Discovery.

Skarv på Hornøya, Vardø. Foto: (Getty Images)

Overraskende sted

Vardø er uten tvil det stedet i Norge som har overrasket meg mest, som gjorde mest inntrykk og mest begeistret. Det rare er at det er så lite kjent!

Her kan du lese flere innlegg av Elin Ørjasæter.

Jeg har reist i Lofoten også, og i Vesterålen, i tillegg til en masse andre steder i Nord-Norge. Men ingen av dem kunne måle seg mot Vardø i det overraskende møte mellom kunstinstallasjoner i verdensklasse og brutal norgeshistorie.

Les om gatekunst-prosjektet og se bildene her.

Et annerledes Norge

Reis dit - og ditt Norge blir aldri mer den samme. (Men dersom du synes både historie kunst og arktisk fugleliv er kjedelig, så dra et annet sted). Og hvis du tror jeg er kjøpt og betalt av Vardø kommune nå så er det feil. Jeg kjenner ingen som bor der en gang.

Slik kommer du dit: