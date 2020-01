Eurostat: Norge på forbrukstoppen i Europa

I bare ett land forbruker innbyggerne mer penger enn i Norge.

Statistikk fra Eurostat plasserer innbyggere i Norge på toppen i forbruk. I 2018 brukte nordmenn 26 prosent mer enn gjennomsnittet i EU/EØS. Bare i Luxembourg var forbruket høyere. Sveits ligger rett under Norge med 24 prosent mer, fulgt av Tyskland og Østerrike.

I Sverige var forbruket åtte prosent høyere enn gjennomsnittet, mens i Danmark var det 14 prosent høyere.

I den andre enden av skalaen finner vi Bulgaria, som har et forbruk på 56 prosent av gjennomsnittet.

Du kan se hele lista og alle tallene fra Eurostat her (ekstern pdf).

FORBRUK I EUROPA: Landene farget mørkeblå er de som bruker mer enn gjennomsnittet i EU/EØS. De lyseblå landene bruker mindre enn 30 prosent under gjennomsnittet. Foto: (Eurostat)

Nordmenn er også blant de i verden som har mest gjeld. Det bekymrer noen, mens andre mener det er helt naturlig.

Til tross for skyhøyt personlig forbruk, viste en undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, at nordmenn har blitt mer åpne for å redusere forbruket for å bedre klima.

I forbindelse med Black Friday viste en annen SIFO-undersøkelse at kjøpene på handledagen er planlagte og preges ikke av impulskjøp.

– Våre funn indikerer at kjøp i stor grad er planlagt, at det er begrunnet ut fra ting en trengte og at en ønsket å gjøre et godt kjøp. Om lag en tredjedel av kjøpene var begrunnet som julegave, sa SIFO-forsker Arne Dulsrud.