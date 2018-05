Eurovision-seier kan bli en dyr affære for NRK

En Eurovision-finale i Oslo kan koste NRK nærmere 150 millioner kroner hvis Aleksander Rybak går til topps i Lisboa på lørdag.

– Vi kan ikke være med i en konkurranse hvis vi skal være redde for å vinne. Det tåler vi hvert tiende år, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som forteller Aftenposten at han ønsker en finale i 2019 velkommen.

– NRK trenger noen slike store produksjoner, enten det er sport eller underholdning, for å bygge ny kompetanse og drive utvikling, sier han videre.

Sist gang NRK arrangerte den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest, var i 2010 etter at Alexander Rybak gikk til topps i Moskva året før. Da måtte det en omfattende omprioritering til for å kunne finansiere finalen i Telenor Arena. Blant annet ble flere store dramaproduksjoner utsatt, og rettighetene til fotball-VM ble solgt til Viasat.

– Jeg håper NRK-ledelsen har tatt høyde for en eventuell Eurovision-seier og andre kostbare produksjoner, slik at dette ikke går på bekostning av den jevne daglige produksjonen, sier Richard Aune, leder for Norsk Journalistlags klubb i NRK.

Aune forteller at det på ingen måte er romslige kår i dag, og at det er noen steder det er misforhold mellom bemanning og arbeidsoppgaver. Kringkastingssjefen mener at NRK likevel står bedre rustet i 2019 enn 2010.

– Jeg sier ikke at vi har 100 millioner kroner liggende i tilfelle en Eurovision-finale, men vi har en organisasjon som har større fleksibilitet i økonomien enn tidligere, sier Eriksen.

Første semifinale i Eurovision er tirsdag kveld. Andre semifinale, med Rybak, er torsdag kveld. Selve finalen er lørdag 12. mai.

