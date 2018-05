Eurovision-skandale: Mann stormet scenen

Storbritannias SuRie ble forstyrret av en mann som stormet scenen og tok mikrofonen hennes.

Saken blir oppdatert.



En mann stormet scenen under Storbritannias opptreden i Eurovision lørdag kveld.

Da britiske SuRie (29) fremførte låten «Storm», ble hun brått avbrutt av en mann på scenen, som tok mikrofonen hennes før han ble overmannet av sikkerhetsvakter.

SuRie selv så ut til å ta det hele med knusende ro, der hun gikk til side og klappet litt mens inntrengeren ble tatt hånd om.

Det er foreløpig ikke kommet ut informasjon om hvem den uvedkommende er - eller hvorfor han ikke ble stanset før han nådde scenen.

The stage invader is thought to have said something like: “For the Nazis of the UK media, we demand freedom," as he ripped the mic out of SuRie's hand, leaving her unable to sing for around 15 seconds. #eurovision#surie #stageinvasion